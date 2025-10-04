PENTAGON SE ODRIČE SIMBOLA AMERIČKE MOĆI: Zašto najnoviji helikopter AH-64E više nema mesto u ratu budućnosti? (VIDEO)

NAKON detaljne analize rata u Ukrajini i ostalih evaluacija, američko Ministarstvo odbrane odlučilo je da napravi zaokret koji je iznenadio mnoge: jurišni helikopteri više nisu prioritet.

Rat na istoku Evrope pokazao je brutalnu ranjivost helikoptera u uslovima gustih sistema protivvazdušne odbrane, dronova samoubica i precizno navođenih raketa. Ono što je decenijama važilo za okosnicu kopnene podrške sada se smatra zastarelim.

U maju je doneta odluka da se stari model AH-64D povuče iz upotrebe i da se pređe isključivo na novu verziju AH-64E Apač Gardian (Apache Guardian). Međutim, nekoliko meseci kasnije, planovi su dodatno revidirani: i najnovija verzija biće ograničena. Većina helikoptera biće prebačena u Nacionalnu gardu, dok će aktivne eskadrile biti rasformirane.

Prema podacima Aviation Week-a, broj Apač(Apache) će biti smanjen sa 408 na 240 primeraka, dok će ostatak biti konzervisan ili preusmeren na rezervne jedinice. Paralelno s tim, vojska planira povećanje broja modernizovanih transportnih helikoptera UH-60M Blek hok (Black Hawk) i teških CH-47F Činuk (Chinook), jasno stavljajući do znanja da budućnost vidi u transportu i logistici, a ne u klasičnom jurišnom delovanju iz vazduha.

MASOVNO SMANjENjE SNAGA

Rezultati ovih reformi biće vidljivi već 2026. i 2027. godine. Jedanaest aktivnih eskadrila i dve rezervne brigade biće ugašene, a ukupno 6.500 radnih mesta u vojnoj avijaciji ukinuto. Zvaničnici poručuju da će deo osoblja biti prebačen na programe razvoja bespilotnih letelica, dok će drugi deo ojačati Nacionalnu gardu.

Za pilote i tehničare koji su ceo život posvetili Apachu, ovo znači kraj jedne ere. Helikopter, koji je od Vijetnama do Iraka predstavljao simbol američke vojne moći, sada se povlači u drugi plan.

ŠTA SE PROMENILO NA BOJIŠTU?

Glavni razlog za ovakav zaokret leži u realnosti modernog rata. Tamo gde su nekada helikopteri mogli slobodno dejstvovati nad bojištem, danas su laka meta za jeftine FPV dronove, protivvazdušne raketne sisteme i prenosive PVO rakete (MANPADS).

Nijedna zemlja ne može sebi da priušti gubitke skupe tehnike u sukobu gde se za par hiljada dolara obara letelica vredna više desetina miliona. Pentagon je jasno prepoznao taj trend i odlučio da uloži sredstva u razvoj bespilotnih sistema i modernizaciju aviona pete i šeste generacije.

AH-64 APAČ – IKONA KOJA POLAKO ODLAZI U ISTORIJU

Da bi se razumela težina ove odluke, potrebno je podsetiti se šta Apač znači u vojnoj avijaciji širom zapada. AH-64 je prvi put poleteo 1975. godine, a u upotrebu je ušao početkom osamdesetih. Od tada je učestvovao u svim velikim američkim osvajačkim ratovima: od Zalivskog rata i Kosova, preko Iraka i Avganistana, do Sirije.

Ovaj jurišni helikopter, razvijen od strane kompanije Hughes Helicopters (kasnije McDonnel Douglas, danas Boeing), projektovan je za lov na tenkove i blisku podršku kopnenim trupama. Naoružan automatskim topom kalibra 30 mm, protivoklopnim raketama AGM-114 Hellfire i raketama Hydra 70 mm, Apač je postao sinonim za „leteći tenk“.

Sposoban da dejstvuje danju i noću, po svim vremenskim uslovima, sa posadom od dva člana i naprednim sistemima za ciljničko navođenje, Apač je decenijama bio strah i trepet za neprijateljske oklopne formacije. Na našoj listi najboljih jurišnjih helikoptera na svetu zauzima drugo mesto.

AH-64E – MODERNIZACIJA KOJA NIJE USPELA DA SPASI KONCEPT

Najnovija verzija, AH-64E Gardian (Guardian), predstavljala je značajnu modernizaciju. Opremljena jačim motorima, poboljšanim rotorima, naprednim avionikom i mogućnošću kontrole dronova sa kabine, verzija E je trebalo da produži životni vek platforme do 2060-ih.

Međutim, realnost je pokazala drugačije. Čak i uz sve modernizacije, helikopteri su ostali ranjivi na protivvazdušnu odbranu. Iskustvo iz Ukrajine i Gaze pokazalo je da helikopter ne može opstati u zoni gde je zasićenje dronovima i raketama gotovo konstantno.

Pentagon je verovatno prepoznao da su bespilotne letelice jeftinija i efikasnija alternativa, a da helikopteri treba da ostanu tek dopunski alat. Takođe, neki helikopteri se već uveliko konvertuju u bespilotne sisteme, poput Blek hok (Black Hawk) UH-60M.

BUDUĆNOST HELIKOPTERA U AMERIČKOJ VOJSCI

Ono što sledi jeste svojevrsna tranzicija. Apač će ostati u Nacionalnoj gardi i u pojedinim savezničkim vojskama, ali više neće biti oslonac aktivnih jedinica američke vojske.

Umesto toga, Pentagon već ulaže u projekte nove generacije – od bespilotnih borbenih helikoptera do programa Future Vertical Lift, koji bi trebalo da stvori potpuno nove platforme sposobne da prežive u modernom ratnom okruženju.

Podsetimo, Južna Koreja je nedavno iznenada odlučila da obustavi planiranu kupovinu 36 američkih jurišnih helikoptera Apač AH-64E Gardian, vrednu više od 2,2 milijarde dolara. Ova odluka izazvala je iznenađenje kako među domaćom, tako i među američkom vojnom javnošću, a kao razlog se smatra saopšteno je da su preskupi i ranjivi na dronove.

Za sada je jasno samo jedno: era Apača, iako još nije formalno završena, polako odlazi u istoriju. Ono što je nekada bio simbol američke moći, danas je podsećanje na to kako se rat menja – i kako tehnologija može da nadvlada tradiciju.

