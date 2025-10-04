PENTAGON SE ODRIČE SIMBOLA AMERIČKE MOĆI: Zašto najnoviji helikopter AH-64E više nema mesto u ratu budućnosti? (VIDEO)
NAKON detaljne analize rata u Ukrajini i ostalih evaluacija, američko Ministarstvo odbrane odlučilo je da napravi zaokret koji je iznenadio mnoge: jurišni helikopteri više nisu prioritet.
Rat na istoku Evrope pokazao je brutalnu ranjivost helikoptera u uslovima gustih sistema protivvazdušne odbrane, dronova samoubica i precizno navođenih raketa. Ono što je decenijama važilo za okosnicu kopnene podrške sada se smatra zastarelim.
U maju je doneta odluka da se stari model AH-64D povuče iz upotrebe i da se pređe isključivo na novu verziju AH-64E Apač Gardian (Apache Guardian). Međutim, nekoliko meseci kasnije, planovi su dodatno revidirani: i najnovija verzija biće ograničena. Većina helikoptera biće prebačena u Nacionalnu gardu, dok će aktivne eskadrile biti rasformirane.
Prema podacima Aviation Week-a, broj Apač(Apache) će biti smanjen sa 408 na 240 primeraka, dok će ostatak biti konzervisan ili preusmeren na rezervne jedinice. Paralelno s tim, vojska planira povećanje broja modernizovanih transportnih helikoptera UH-60M Blek hok (Black Hawk) i teških CH-47F Činuk (Chinook), jasno stavljajući do znanja da budućnost vidi u transportu i logistici, a ne u klasičnom jurišnom delovanju iz vazduha.
MASOVNO SMANjENjE SNAGA
Rezultati ovih reformi biće vidljivi već 2026. i 2027. godine. Jedanaest aktivnih eskadrila i dve rezervne brigade biće ugašene, a ukupno 6.500 radnih mesta u vojnoj avijaciji ukinuto. Zvaničnici poručuju da će deo osoblja biti prebačen na programe razvoja bespilotnih letelica, dok će drugi deo ojačati Nacionalnu gardu.
Za pilote i tehničare koji su ceo život posvetili Apachu, ovo znači kraj jedne ere. Helikopter, koji je od Vijetnama do Iraka predstavljao simbol američke vojne moći, sada se povlači u drugi plan.
ŠTA SE PROMENILO NA BOJIŠTU?
Glavni razlog za ovakav zaokret leži u realnosti modernog rata. Tamo gde su nekada helikopteri mogli slobodno dejstvovati nad bojištem, danas su laka meta za jeftine FPV dronove, protivvazdušne raketne sisteme i prenosive PVO rakete (MANPADS).
Nijedna zemlja ne može sebi da priušti gubitke skupe tehnike u sukobu gde se za par hiljada dolara obara letelica vredna više desetina miliona. Pentagon je jasno prepoznao taj trend i odlučio da uloži sredstva u razvoj bespilotnih sistema i modernizaciju aviona pete i šeste generacije.
AH-64 APAČ – IKONA KOJA POLAKO ODLAZI U ISTORIJU
Da bi se razumela težina ove odluke, potrebno je podsetiti se šta Apač znači u vojnoj avijaciji širom zapada. AH-64 je prvi put poleteo 1975. godine, a u upotrebu je ušao početkom osamdesetih. Od tada je učestvovao u svim velikim američkim osvajačkim ratovima: od Zalivskog rata i Kosova, preko Iraka i Avganistana, do Sirije.
Ovaj jurišni helikopter, razvijen od strane kompanije Hughes Helicopters (kasnije McDonnel Douglas, danas Boeing), projektovan je za lov na tenkove i blisku podršku kopnenim trupama. Naoružan automatskim topom kalibra 30 mm, protivoklopnim raketama AGM-114 Hellfire i raketama Hydra 70 mm, Apač je postao sinonim za „leteći tenk“.
Sposoban da dejstvuje danju i noću, po svim vremenskim uslovima, sa posadom od dva člana i naprednim sistemima za ciljničko navođenje, Apač je decenijama bio strah i trepet za neprijateljske oklopne formacije. Na našoj listi najboljih jurišnjih helikoptera na svetu zauzima drugo mesto.
AH-64E – MODERNIZACIJA KOJA NIJE USPELA DA SPASI KONCEPT
Najnovija verzija, AH-64E Gardian (Guardian), predstavljala je značajnu modernizaciju. Opremljena jačim motorima, poboljšanim rotorima, naprednim avionikom i mogućnošću kontrole dronova sa kabine, verzija E je trebalo da produži životni vek platforme do 2060-ih.
Međutim, realnost je pokazala drugačije. Čak i uz sve modernizacije, helikopteri su ostali ranjivi na protivvazdušnu odbranu. Iskustvo iz Ukrajine i Gaze pokazalo je da helikopter ne može opstati u zoni gde je zasićenje dronovima i raketama gotovo konstantno.
Pentagon je verovatno prepoznao da su bespilotne letelice jeftinija i efikasnija alternativa, a da helikopteri treba da ostanu tek dopunski alat. Takođe, neki helikopteri se već uveliko konvertuju u bespilotne sisteme, poput Blek hok (Black Hawk) UH-60M.
BUDUĆNOST HELIKOPTERA U AMERIČKOJ VOJSCI
Ono što sledi jeste svojevrsna tranzicija. Apač će ostati u Nacionalnoj gardi i u pojedinim savezničkim vojskama, ali više neće biti oslonac aktivnih jedinica američke vojske.
Umesto toga, Pentagon već ulaže u projekte nove generacije – od bespilotnih borbenih helikoptera do programa Future Vertical Lift, koji bi trebalo da stvori potpuno nove platforme sposobne da prežive u modernom ratnom okruženju.
Podsetimo, Južna Koreja je nedavno iznenada odlučila da obustavi planiranu kupovinu 36 američkih jurišnih helikoptera Apač AH-64E Gardian, vrednu više od 2,2 milijarde dolara. Ova odluka izazvala je iznenađenje kako među domaćom, tako i među američkom vojnom javnošću, a kao razlog se smatra saopšteno je da su preskupi i ranjivi na dronove.
Za sada je jasno samo jedno: era Apača, iako još nije formalno završena, polako odlazi u istoriju. Ono što je nekada bio simbol američke moći, danas je podsećanje na to kako se rat menja – i kako tehnologija može da nadvlada tradiciju.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)