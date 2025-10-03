DVOSTRUKO KINESKO IZNENAĐENJE ZA AMERIKU: Novom stelt lovcu J-20S Pentagon ne može da parira (VIDEO)

KINESKI javno prikazani J-20S je prvi dvosedi stelt avion, što označava istorijsku prekretnicu.

Međutim, dodavanje drugog sedišta u čuvenom J-20 Moćnom zmaju pokreće značajna nova pitanja o vojnim konceptima operacija Narodne Republike Kine (NRK).

Najneposrednije i najočiglednije zapažanje je da Ratno vazduhoplovstvo Narodnooslobodilačke vojske (PLAAF/NOAK) pridaje veliku vrednost ljudskom uvidu i donošenju odluka u vazdušnim borbama.

S obzirom na verovatni naglasak NRK na veštačkoj inteligenciji i sposobnost pretnje opremljene veštačkom inteligencijom da pobedi ljudskog pilota u simuliranim borbama, dodavanje drugog čoveka u J-20 može otkriti nešto o kineskom razmišljanju u vezi sa veštačkom inteligencijom naspram ljudskih kognitivnih sposobnosti u oblasti brzog donošenja borbenih odluka.

Jasno je da je stvaranje J-20S podrazumevalo neke kompromise, jer dvosedi stelt lovac prirodno teži i verovatno će biti manje brz i manje manevarski okretan.

Međutim, drugo sedište bi moglo bolje omogućiti brzo komandovanje i kontrolu, ciljanje oružjem, radarski tehnološki program i praćenje pretnji.

KINESKI POGLED NA VI

Znajući koliko su brze i sposobne operacije lovačkih aviona opremljene VI (AI), zašto bi NOAK dodao drugog čoveka svom stelt lovcu?

Donosioci odluka u NOAK mogu deliti stav sličan stavu Sjedinjenih Država u vezi sa potpuno autonomnim operacijama vođenim VI.

Pentagon veruje da je optimalan pristup spojiti to dvoje kroz „interfejs čovek-mašina“, koristeći optimalne karakteristike svakog i kombinujući ih da bi se međusobno podržavali.

Ovaj pristup sugeriše da NOAK, kao i Pentagon, veruje da postoje atributi i karakteristike jedinstvene za ljudsku spoznaju i svest koje matematički generisani algoritmi ne mogu replicirati.

Bilo bi tačno reći da je ovo preovlađujući stav u Pentagonu, što znači da programeri oružja ne podržavaju upotrebu autonomne smrtonosne sile omogućene veštačkom inteligencijom. Umesto toga, borbena efikasnost je optimizovana kada računar sa veštačkom inteligencijom i ljudske sposobnosti donošenja odluka rade u bliskoj koordinaciji jedna sa drugom.

KOPILOT SA VEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM

Istraživačka laboratorija Američkog vazduhoplovstva podigla je ovo spajanje čoveka i mašine na novi nivo eksperimentalnim programom osmišljenim da optimizuje najbolju kombinaciju ljudskih i veštački omogućenih sposobnosti postavljanjem kopilota sa veštačkom inteligencijom u borbeni avion radi podrške ljudskom pilotu.

Koncept je da se smanji kognitivno opterećenje pilota automatizacijom mnogih proceduralnih funkcija pomoću brzog računara sa veštačkom inteligencijom koji podržava ljudskog donosioca odluka.

Kopilot sa veštačkom inteligencijom koji se koristio za AFRL eksperiment zvao se Artuu, a cilj usluge je bio da iskoristi lekcije naučene iz test operacija.





KOJE SU ONDA PREDNOSTI DVOSEDA J-20?

Prvo i najvažnije, čini se, odnosi se na kontrolu drona, timsko sarađivanje sa posadom i bez posade i upotrebu lojalnog drona pomoćnika.

To znači da bi dvosedi stelt lovac mogao da funkcioniše kao mali, brz i prikriven leteći komandno-kontrolni centar, vršeći ciljanje i održavajući svest o višestrukom bojnom polju putem rada dronova.

