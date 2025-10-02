KINA JE UPRAVO POBEDILA AMERIČKU MORNARICU: Prva u svetu uradila je upravo ovo sa stelt lovcima (VIDEO)

POTVRĐENO je da je mornarica Kineske narodnooslobodilačke vojske (PLA) postala prva služba na svetu koja je integrisala lovac pete generacije na nosač aviona sledeće generacije sa elektromagnetnim katapultnim sistemima lansiranja.

Foto Tanjug/AP/Li Tang/Xinhua





Napori američke mornarice i odbrambenog sektora da integrišu F-35C sa EMALS-om datiraju iz ranih 2010-ih, pre nego što je Kina uvela u upotrebu svoj prvi nosač aviona, Liaoning, u svrhu obuke. Kao i kod mnogih aspekata programa F-35, ponovljena velika kašnjenja u napretku omogućila su Kini da efikasno premosti jaz u sposobnostima sa američkom lovačkom avijacijom, što je rezultiralo onim što bi pre jedne decenije bilo nezamislivo dostignuće, jer je rivalski nosač aviona spreman za operacije sa nosača aviona sledeće generacije pre F-35C. Ovo je odražavalo šire trendove u konkurenciji između odbrambenih sektora dve države, pri čemu je Kina uvela u upotrebu svoj prvi lovac pete generacije, J-20, samo šest godina nakon njegovog prvog leta, dok je američkim lovcima pete generacije bilo potrebno 15 godina. Ovo je omogućilo kineskim programima lovaca šeste generacije da sada steknu prednost od nekoliko godina u odnosu na znatno odložene rivalske američke programe F-47 i F/A-XX.

Foto Tanjug/AP/Li Tang/Xinhua

Elektromagnetni (katapultni) lansirni sistemi obezbeđuju znatno više energije avionima koji poleću sa paluba nosača aviona nego bilo koji alternativni sistem lansiranja, što smanjuje opterećenje njihovih motora i omogućava poletanje sa znatno većim teretom goriva i oružja. U poređenju sa parnim sistemima, oni takođe zauzimaju znatno manje prostora unutar brodova. J-35 je druga klasa kineskog lovca pete generacije koji je ušao u upotrebu nakon [navedenog J-20], i trenutno služi i u mornarici i u vazduhoplovstvu PLA. Dve nedelje nakon objavljivanja prvih slika koje potvrđuju da su brodovi operativni u vazduhoplovstvu, mornarica je sredinom jula objavila prve slike koje potvrđuju da su i varijante sa nosača aviona postale operativne. Smatra se da lovci imaju uporedivo sofisticiranu avioniku i mogućnosti prikrivanja kao J-20 i F-35, dok su veći, brži i imaju veći domet i veće senzorske pakete od svojih američkih pandana. Ostaje neizvesno da li će mornarica PLA nabaviti J-35 isključivo za operacije sa nosača aviona ili će možda biti nabavljeni i za rad sa kopnenih baza kako bi zamenili starije avione kao što je Su-30MK2.

Foto Tanjug/AP/Li Tang/Xinhua

KINESKI VOJNI IZVORI OTKRIVAJU NOVE DETALjE O LOVCU J-35

Kineski državni mediji otkrili su nove detalje o stelt mogućnostima lovca pete generacije J-35, za koji je potvrđeno da je pušten u upotrebu u naprednim varijantama i u Ratnom vazduhoplovstvu i u Mornarici u julu. Program lovaca je imao koristi od značajnog istraživačkog i razvojnog rada urađenog za prvi kineski stelt lovac, J-20, od ​​kraja 1990-ih, pri čemu je ovaj avion postepeno poboljšavao svoje stelt mogućnosti od kada je prvi put ušao u službu Ratnog vazduhoplovstva u februaru 2017. godine.

Potvrđeno je da je radarski presek J-35 manji od ljudskog dlana, otprilike kao vrabac, koji je kreiran prema njegovom posebnom dizajnu trupa i metamaterijalnim tehnologijama. Smatra se da su stelt mogućnosti lovca uporedive sa onima novijih proizvodnih serija J-20 i F-35, i značajno superiornije od onih starijeg F-22 i ruskog Su-57.

Foto Japan MoD

Uz nove detalje o njegovim stelt sposobnostima, otkriveno je da J-35 ima maksimalnu težinu pri poletanju od blizu 30 tona, što ga stavlja u gornji segment lovaca srednje težine po veličini, samo malo manji od F-22 i znatno veći od svog najbližeg stranog rivala F-35. Lovac je razvijen kao manji pandan J-20 sa nižim troškovima nabavke i rada, iako njegov domet, senzori i nosivost oružja ostaju inferiorni. Komentarišući mogućnosti lovca, glavni konstruktor više tipova aviona, kao i glavni stručnjak Instituta za projektovanje i istraživanje aviona Šenjang, Vang Jongćing, primetio je:

„Mnoga naša istraživačka dostignuća mogu se primeniti u različitim varijantama, kao što su senzori, oprema na brodu i avionski sistemi. Ovaj model razvoja značajno je smanjio i troškove i vreme potrebno za razvoj lovačkog aviona.“

Ovo će shodno tome smanjiti buduće troškove održavanja i poboljšati logističku efikasnost, dodao je.

