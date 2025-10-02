"INICIJATORI I UČESNICI ĆE TRPETI POSLEDICE" Zaharova: Namere EU da koristi zamrznutu rusku imovinu za Ukrajinu su kriminalne

NAMERE EU da koristi zamrznutu rusku imovinu za pomoć Ukrajini su kriminalne, a inicijatori i učesnici takvih eksproprijacionih mera sigurno će trpeti posledice, izjavila je danas portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Profimedia

Ona je rekla na brifingu za novinare da aktivnosti koje podrazumevaju promene pravnog statusa ruske imovine više neće značiti zamrzavanje ili blokiranje, već proizvoljno raspolaganje tuđom imovinom, odnosno, kako je navela, "krađu", preneo je TASS.

-I nikakve pseudo-pravne spletke advokata u evropskim prestonicama neće prikriti ili poricati pravu kriminalnu prirodu takvih namera. One su vidljive celom svetu- ukazala je Zaharova.

Prema njenim rečima, posledice su zagarantovane za one koji pokreću i učestvuju u merama eksproprijacije zamrznute ruske imovine.

-Mislim da oni to znaju- navela je Zaharova. Istakla je da će svaki napad EU na rusku imovinu biće dočekan oštrim odgovorom.

-Rusija ima dovoljan arsenal kontramera i kapaciteta za odgovarajući politički i ekonomski odgovor- naglasila je Zaharova.

Prema njenim rečima, Evropska unija mora da shvati da bi manipulacija zamrznutom ruskom imovinom bila kršenje zakona i da bi se svodila na potpunu krađu. Evropski lideri su u sredu na sastanku u Kopenhagenu izrazili široku podršku ideji korišćenja ruske imovine zamrznute na Zapadu za obezbeđivanje kredita od 140 milijardi evra Ukrajini, ali će o tome dalje razgovarati za tri sedmice kako bi pokušali da reše pravne aspekte tog pitanja, preneo je Rojters.

Belgija ne može da bude jedina država članica EU koja snosi rizik korišćenja ruske zamrznute imovine za pružanje kredita od 140 milijardi evra Ukrajini, izjavila je u sredu Fon der Lajen nakon sastanka sa liderima EU u Kopenhagenu. Belgija, gde se nalazi većina zamrznute ruske imovine, ranije je saopštila da želi garancije EU pre nego što prihvati plan zbog toga što postoje pravni i finansijski rizici. U Kopenhagenu je u sredu održan neformalni samit šefova država ili vlada zemalja EU, čiji dnevni red je uključivao dva glavna pitanja: jačanje zajedničke evropske odbrane i podršku Ukrajini.

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta