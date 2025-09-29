U HRVATSKOJ OSKRNAVLJEN SPOMENIK JURIJU GAGARINU: Oglasila se ruska ambasada
SPOMENIK sovjetskom astronautu Juriju Gagarinu u hrvatskom gradu Puli oskrnavljen je u noći između nedelje i ponedeljka.
Neidentifikovana dvojica muškaraca poprsje Gagarina su polila sprejom i ispisali nekoliko proukrajinskih grafita, saopštila je Ambasada Rusije u Zagrebu, prenose RIA Novosti.
Spomenik je postavljen u aprilu 2021. godine na teritoriji tehničke škole, koja takođe sadrži centar za istraživanje svemira. Ovaj spomenik već je bio meta vandalskih napada 2022. i 2023. godine, zbog čega su u tom prostoru postavljene kamere za nadzor. Iz ambasade naglašavaju da su ruski aktivisti i profesori iz škole učestvovali u čišćenju spomenika.
Ambasada Rusije u Zagrebu je obavestila gradonačelnika Pule i čelnike administracije Istarske županije, zahtevajući da se učine svi napori da se pronađu i kazne odgovorni za ovaj vandalski čin. Spomenik, postavljen uz podršku ambasade, prešao je u nadležnost gradske administracije.
"Stoga polazimo od pretpostavke da moraju da ulože sve napore da pronađu i kazne odgovorne", naglasila je ruska ambasada.
(Tanjug)
