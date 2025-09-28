Svet

AMERIČKI OFICIR: Evropske armije ne mogu da se suprotstave Rusiji bez pomoći SAD

Novosti online

28. 09. 2025. u 21:40

EVROPSKE vojske nisu u stanju da se suprotstave Rusiji bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država, smatra penzionisani pukovnik američke vojske i bivši savetnik Pentagona Daglas Makgregor.

АМЕРИЧКИ ОФИЦИР: Европске армије не могу да се супротставе Русији без помоћи САД

Foto: Shutterstock

„Najmučnije u celoj ovoj priči je to što je to još jedan očajnički pokušaj da nas, Sjedinjene Američke Države, uvuku u rat sa Rusijom. Jer to je suština. To rade male zemlje. Poljska vojska je verovatno prilično dobra. Svakako je mnogo bolja od ostale tri – nemačke, francuske i britanske… Ova tri druga će potonuti. Neće preživeti“, rekao je Makgregor na Jutjub kanalu „Dip dajv“.

Prema njegovom mišljenju, situacija u svetu „svakim danom postaje sve uzavrelija, jer pozicija globalista koji vladaju u Evropi naglo slabi“.

Rusija poslednjih godina primećuje neviđenu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „obuzdavanjem ruske agresije“. Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog nagomilavanja snaga Alijanse u Evropi. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je izjavilo da vlasti u Moskvi ostaju otvorene za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, dok Zapad mora da odustane od politike militarizacije kontinenta.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKE LEGENDE NAPUŠTAJU SRBIJU? Beograd im je postao druga kuća, ali... milioni ih sad teraju u Moskvu

RUSKE LEGENDE NAPUŠTAJU SRBIJU? Beograd im je postao druga kuća, ali... milioni ih sad "teraju" u Moskvu