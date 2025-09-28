AMERIČKI OFICIR: Evropske armije ne mogu da se suprotstave Rusiji bez pomoći SAD
EVROPSKE vojske nisu u stanju da se suprotstave Rusiji bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država, smatra penzionisani pukovnik američke vojske i bivši savetnik Pentagona Daglas Makgregor.
„Najmučnije u celoj ovoj priči je to što je to još jedan očajnički pokušaj da nas, Sjedinjene Američke Države, uvuku u rat sa Rusijom. Jer to je suština. To rade male zemlje. Poljska vojska je verovatno prilično dobra. Svakako je mnogo bolja od ostale tri – nemačke, francuske i britanske… Ova tri druga će potonuti. Neće preživeti“, rekao je Makgregor na Jutjub kanalu „Dip dajv“.
Prema njegovom mišljenju, situacija u svetu „svakim danom postaje sve uzavrelija, jer pozicija globalista koji vladaju u Evropi naglo slabi“.
Rusija poslednjih godina primećuje neviđenu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „obuzdavanjem ruske agresije“. Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog nagomilavanja snaga Alijanse u Evropi. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je izjavilo da vlasti u Moskvi ostaju otvorene za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, dok Zapad mora da odustane od politike militarizacije kontinenta.
(Sputnjik)
