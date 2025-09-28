BIVŠI ITALIJANSKI PREMIJER: Video sam Putina u Pekingu, pridržavale su ga dve osobe

BIVŠI italijanski premijer Masimo D’Alema (76) izjavio je da je Vladimir Putin na nedavnom susretu u Pekingu izgledao „veoma umorno“ i „nalik na Berluskonija u poslednjim danima života“, piše Corriere della Sera.

Foto: Profimedia

D’Alema je kao gost kineske vlade prisustvovao proslavi osamdesete godišnjice završetka Drugog svetskog rata. Njegovo putovanje izazvalo je polemike u Italiji, ne samo zbog fotografija sa liderima autoritarnih režima poput Kim Džong Una i Aleksandra Lukašenka, već i zbog izjava u kojima je hvalio Kinu.

Upravo u Pekingu susreo je ruskog predsednika, a svojim opisom njegovog stanja iznenadio je sagovornike u Rimu. Prema njegovim rečima, Putina su „pridržavale dve osobe“. Nije poznato kada je tačno video tu scenu, ali njegovo svedočenje ponovo je pokrenulo spekulacije o zdravlju ruskog lidera.

Dugogodišnje glasine o zdravlju

Spekulacije o Putinovim bolestima kruže godinama – od tumora krvi i pankreasa do Parkinsonove bolesti i Kušingovog sindroma. Kremlj je uvek oštro demantovao takve tvrdnje.

Obaveštajne službe širom sveta godinama pokušavaju da dođu do njegovog zdravstvenog kartona. Poznato je da agenti FSB-a na Putinovim putovanjima prikupljaju njegov izmet i urin kako bi sprečili otkrivanje genetskih tragova. U javnosti je poznata i snimka iz Pariza 2019. godine na kojoj ga šest telohranitelja ispraća iz kupatila, a navodno sa sobom nosi i prenosni toalet.

„Podsetio me na Berluskonija“

Iako su američke i britanske obaveštajne službe nedavno saopštile da nemaju dokaze o „ozbiljnim bolestima“ ruskog predsednika, samo priznanje da istražuju njegovo zdravlje pokazuje nivo interesovanja.

D’Alema je podvukao da se ne upušta u medicinske dijagnoze, ali je istakao da ga je Putin podsetio na Silvija Berluskonija u poslednjem periodu života.