"REKAO SAM TRAMPU" Orban: Nastavljamo sa uvozom ruskih energenata - prekid bi značio katastrofu
MAĐARSKA će nastaviti da uvozi naftu i gas iz Rusije uprkos zahtevima američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je danas premijer te zemlje Viktor Orban i dodao da bi prekid uvoza predstavljao katastrofu za mađarsku privredu.
Orban je poručio da Mađarska u energetskim pitanjima deluje u skladu sa sopstvenim interesima, uprkos pritisku Evropske unije i administracije Sjedinjenih Američkih Država.
Prema njegovim rečima, "Amerika i Mađarska su suverene zemlje sa sopstvenim argumentima i interesima".
- Rekao sam američkom predsedniku da ako Mađarskoj budu isključeni ruska nafta i prirodni gas, odmah, u roku od jednog minuta, mađarski ekonomski učinak će pasti za četiri odsto. To znači da bi mađarska ekonomija bila na kolenima - rekao je Orban za mađarski državni radio.
Premijer Mađarske je istakao da geografska i infrastrukturna ograničenja otežavaju prelazak njegove zemlje na zapadne snabdevače, prenosi AP.
Američka agencija napominje da je Mađarska jedna od retkih evropskih zemalja koje i dalje kupuju rusku naftu i gas od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine.
(Tanjug)
