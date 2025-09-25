LAVROV U NJUJORKU: Jasno izneo ruski stav u UN
MINISTAR spoljnih poslova Sergej Lavrov je već prvog dana boravka u Njujorku, gde učestvuje na Generalnoj skupštini UN, imao čitav niz bilateralnih susreta.
Jedna od ključnih sastanaka bio je susret sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom s obzirom na to da je glavna tema bila Ukrajina i dalji razvoj bilateralnih odnosa.
Lavrov se u sedištu UN sastao i sa srpskim ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem.
Ključne poruke sa sastanka Lavrov-Rubio:
Lavrov i Rubio su potvrdili obostranu zainteresovanost za rešavanje ukrajinske krize;
Ruski ministar je istakao spremnost Moskve da se pridržava kursa koji su odredili predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp na sastanku na Aljasci;
Ministar je ukazao na neprihvatljivost šema koje promovišu Kijev i neke evropske zemlje;
Lavrov i Rubio su koordinisali stavove po pitanju bilateralnih odnosa;
Ukazali su da je važno da se obnovi rad diplomatskih misija;
Rubio je ponovio poziv američkog predsednika Donalda Trampa da se prekine sukob u Ukrajini i zatražio od Rusije da preduzme mere u cilju postizanja dugoročnog mira.
Razgovori sa slovačkim ministrom spoljnih poslova
Tokom razgovora sa slovačkim ministrom spoljnih poslova Jurajem Blanarom na agendi su bila praktična pitanja bilateralnih odnosa, uključujući trgovinsko-ekonomsku sferu.
Blanar je konstatovao da se Rusija bolje adaptirala na sankcije EU, nego sama Unija;
Istakao je da za Slovačku ne postoji alternativa ruskim energentima, zbog čega je Bratislava tražila od Brisela da je izuzme iz plana o odustajanju od ruskog gasa i nafte;
Ukoliko se prekinu isporuke Slovačka bi mogla da izgubi više od deset milijardi evra;
Susret sa ministrom spoljnih poslova Mađarske
Lavrov i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto razmotrili su širok krug pitanja koja se tiču bilateralne saradnje u različitim oblastima.
Razgovarali su ključnim pitanjima koja se odnose na aktivnosti UN i aktuelnim međunarodnim problemima, uključujući Ukrajinu;
Sijarto je istakao značaj rusko-američkih kontakata u pogledu stabilnosti u svetu. Dok se traju kontakti na visokom nivou između Rusije i SAD možemo da se nadamo da će najgori scenario biti izbegnut, a to je početak trećeg svetskog rata, istakao je mađarski ministar;
Sijarto je pozvao Evropu da doprinese rešavanju ukrajinskog sukoba, ali kako je dodao, ponašanje mnogih lidera ukazuje na to da su spremni da potkopaju mirovni proces;
Takođe je rekao da će Mađarska nastaviti saradnju sa Rusijom u sferi energetike, jer je nacionalni interes zemlje – pouzdano snabdevanje neophodnim resursima;
- Bez ruske nafte i gasa to je nemoguće i to nema nikakve veze sa politikom ili ideologijom. Pitanje energenata je praktično pitanje - rekao je Sijarto.
Susret sa šeficom Međunarodnog Crvenog krsta
Ruski ministar se sastao i sa šeficom Međunarodnog Crvenog krsta Mirjanom Spoljarić Eger, a glavna tema razgovora bila humanitarna situacija i aktivnosti u Pojasu Gaze, Siriji, Sudanu, Ukrajini.
Susret sa kolegom iz Švajcarske
Šef ruske diplomatije sastao se u Njujorku sa ministrom spoljnih poslova Švajcarske Injaciom Kasisom, a akcenat je stavljen na to da se u tu zemlju više ne može imati poverenje kao u neutralnog posrednika.
- S ruske strane istaknuto je da je Švajcarska izgubila renome pouzdanog neutralnog posrednika. Neprijateljska politika Švajcarske prema Rusiji ne može a da ne bude uzeta u obzir prilikom definisanja ruskog stava - istakao je Lavrov.
Razmotrena je kriza u Ukrajini, aktivnosti OEBS-a kojim će sledeće godine predsedavati Švajcarska, a ruski ministar je ukazao na sve lošije stanje stvari u to organizaciji.
Lavrov je imao i druge bilaterane susrete: sa ministrima spoljnih poslova Kube i Dominikanske Republike, Maroka, država Sahela.
(Sputnjik)
Preporučujemo
NAPADNUTA KLjUČNA RUSKA BAZA NA CRNOM MORU: Ima mrtvih i ranjenih, šire se snimci (VUDEO)
24. 09. 2025. u 15:35
OGLASIO SE BERLIN: Trampovi komentari daju nadu...
24. 09. 2025. u 14:39
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)