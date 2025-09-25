Svet

LAVROV U NJUJORKU: Jasno izneo ruski stav u UN

В. Н.

25. 09. 2025. u 09:07

MINISTAR spoljnih poslova Sergej Lavrov je već prvog dana boravka u Njujorku, gde učestvuje na Generalnoj skupštini UN, imao čitav niz bilateralnih susreta.

ЛАВРОВ У ЊУЈОРКУ: Јасно изнео руски став у УН

Foto: Tanjug/AP

Jedna od ključnih sastanaka bio je susret sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom s obzirom na to da je glavna tema bila Ukrajina i dalji razvoj bilateralnih odnosa.

Lavrov se u sedištu UN sastao i sa srpskim ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem.

Ključne poruke sa sastanka Lavrov-Rubio:

Lavrov i Rubio su potvrdili obostranu zainteresovanost za rešavanje ukrajinske krize;
Ruski ministar je istakao spremnost Moskve da se pridržava kursa koji su odredili predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp na sastanku na Aljasci;
Ministar je ukazao na neprihvatljivost šema koje promovišu Kijev i neke evropske zemlje;

Lavrov i Rubio su koordinisali stavove po pitanju bilateralnih odnosa;

Ukazali su da je važno da se obnovi rad diplomatskih misija;
Rubio je ponovio poziv američkog predsednika Donalda Trampa da se prekine sukob u Ukrajini i zatražio od Rusije da preduzme mere u cilju postizanja dugoročnog mira.

Razgovori sa slovačkim ministrom spoljnih poslova

Tokom razgovora sa slovačkim ministrom spoljnih poslova Jurajem Blanarom na agendi su bila praktična pitanja bilateralnih odnosa, uključujući trgovinsko-ekonomsku sferu.

Blanar je konstatovao da se Rusija bolje adaptirala na sankcije EU, nego sama Unija;
Istakao je da za Slovačku ne postoji alternativa ruskim energentima, zbog čega je Bratislava tražila od Brisela da je izuzme iz plana o odustajanju od ruskog gasa i nafte;
Ukoliko se prekinu isporuke Slovačka bi mogla da izgubi više od deset milijardi evra;

Susret sa ministrom spoljnih poslova Mađarske

Lavrov i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto razmotrili su širok krug pitanja koja se tiču bilateralne saradnje u različitim oblastima.

Razgovarali su ključnim pitanjima koja se odnose na aktivnosti UN i aktuelnim međunarodnim problemima, uključujući Ukrajinu;

Sijarto je istakao značaj rusko-američkih kontakata u pogledu stabilnosti u svetu. Dok se traju kontakti na visokom nivou između Rusije i SAD možemo da se nadamo da će najgori scenario biti izbegnut, a to je početak trećeg svetskog rata, istakao je mađarski ministar;

Sijarto je pozvao Evropu da doprinese rešavanju ukrajinskog sukoba, ali kako je dodao, ponašanje mnogih lidera ukazuje na to da su spremni da potkopaju mirovni proces;

Takođe je rekao da će Mađarska nastaviti saradnju sa Rusijom u sferi energetike, jer je nacionalni interes zemlje – pouzdano snabdevanje neophodnim resursima;

- Bez ruske nafte i gasa to je nemoguće i to nema nikakve veze sa politikom ili ideologijom. Pitanje energenata je praktično pitanje - rekao je Sijarto.

Susret sa šeficom Međunarodnog Crvenog krsta

Ruski ministar se sastao i sa šeficom Međunarodnog Crvenog krsta Mirjanom Spoljarić Eger, a glavna tema razgovora bila humanitarna situacija i aktivnosti u Pojasu Gaze, Siriji, Sudanu, Ukrajini.

Susret sa kolegom iz Švajcarske

Šef ruske diplomatije sastao se u Njujorku sa ministrom spoljnih poslova Švajcarske Injaciom Kasisom, a akcenat je stavljen na to da se u tu zemlju više ne može imati poverenje kao u neutralnog posrednika.

- S ruske strane istaknuto je da je Švajcarska izgubila renome pouzdanog neutralnog posrednika. Neprijateljska politika Švajcarske prema Rusiji ne može a da ne bude uzeta u obzir prilikom definisanja ruskog stava - istakao je Lavrov.

Razmotrena je kriza u Ukrajini, aktivnosti OEBS-a kojim će sledeće godine predsedavati Švajcarska, a ruski ministar je ukazao na sve lošije stanje stvari u to organizaciji.
Lavrov je imao i druge bilaterane susrete: sa ministrima spoljnih poslova Kube i Dominikanske Republike, Maroka, država Sahela.

(Sputnjik)

