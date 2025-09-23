Svet

NAKON INCIDENTA SA DRONOVIMA: Tusk najavio - Poljska će ponovo otvoriti granične prelaze sa Belorusijom

Марија Стевановић
Marija Stevanović

23. 09. 2025. u 19:03

GRANIČNI prelazi između Poljske i Belorusije biće ponovo otvoreni u ponoć između 24. i 25. septembra, najavio je danas poljski premijer Donald Tusk.

Foto: Tanjug/AP photo

Poljska je prethodno zatvorila granicu sa Belorusijom, zbog vojnih vežbi Rusije i Belorusije, prenosi portal TVP.

Zabrinutost Poljske, članice NATO-a i Evropske unije, zbog rusko-beloruskih vojnih vežbi "Zapad" pojačana je kada je, kako tvrde, 21 ruski dron ušao u njen vazdušni prostor u noći između 9. i 10. septembra.

- Zaključak ovih vežbi smanjuje, iako ne mogu reći da eliminiše, razne pretnje, a uzimajući u obzir ekonomske interese poljskih prevoznika i železnica, zaključili smo da je ova mera ispunila svoju svrhu - rekao je Tusk.

On je kazao da Poljska "neće oklevati" da donese odgovarajuće odluke "ako se tenzije pojačaju".

(Tanjug)

