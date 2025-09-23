NAKON INCIDENTA SA DRONOVIMA: Tusk najavio - Poljska će ponovo otvoriti granične prelaze sa Belorusijom
GRANIČNI prelazi između Poljske i Belorusije biće ponovo otvoreni u ponoć između 24. i 25. septembra, najavio je danas poljski premijer Donald Tusk.
Poljska je prethodno zatvorila granicu sa Belorusijom, zbog vojnih vežbi Rusije i Belorusije, prenosi portal TVP.
Zabrinutost Poljske, članice NATO-a i Evropske unije, zbog rusko-beloruskih vojnih vežbi "Zapad" pojačana je kada je, kako tvrde, 21 ruski dron ušao u njen vazdušni prostor u noći između 9. i 10. septembra.
- Zaključak ovih vežbi smanjuje, iako ne mogu reći da eliminiše, razne pretnje, a uzimajući u obzir ekonomske interese poljskih prevoznika i železnica, zaključili smo da je ova mera ispunila svoju svrhu - rekao je Tusk.
On je kazao da Poljska "neće oklevati" da donese odgovarajuće odluke "ako se tenzije pojačaju".
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
ZAHAROVA O INCIDENTU SA DRONOVIMA U POLjSKOJ: Optužbe upućene Rusiji su provokacija
19. 09. 2025. u 15:19
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)