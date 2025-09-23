MAKRONA ZAUSTAVILI NJUJORŠKI POLICAJCI: Izvinite msje, Tramp ima prednost (VIDEO)

FRANCUSKOG predsednika Emanuela Makrona blokirala je američka policija nakon njegovog govora u sedištu UN zbog prolaska kolone automobila iz delegacije Donalda Trampa u Njujorku u ponedeljak, 22. septembra.

Foto: Tanjug AP

Neočekivana slika. Dok je napuštao sedište UN, gde je izjavio da Francuska priznaje Palestinu, na ulici u Njujorku Makron je ostao "zaglavljen" na pločniku i onemogućen da nastavi dalje.

@brutofficiel Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York. ♬ son original - Brut.

- Žao mi je, gospodine predsedniče, sve je trenutno blokirano - rekao mu je policajac.

Makron je potom pozvao svog američkog kolegu da pokuša da reši situaciju.

- Pogodi šta, čekam na ulici upravo sada, jer je sve blokirano zbog tebe - pričao je Makron telefonom Trampu.

Posle nekoliko minuta čekanja, ulica je bila raščišćena, ali samo za pešake. Predsednika Francuske je tako, čekajući, nastavio "ćaskanje" sa Trampom, dok je pokušavao da stigne do francuske ambasade.

(RT)