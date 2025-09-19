POGINULA ČETIRI AMERIČKA VOJNIKA: Incident u blizini vojne baze

ČETIRI američka vojnika koja su bila uključena u vazduhoplovni incident u blizini vojne baze u saveznoj državi Vašington u sredu, verovatno su poginula, saopštila je danas Komanda specijalnih operacija američke vojske (USASOC).

Foto: Shutterstock

Incident se dogodio u sredu, ali je vojska zvanično potvrdila sumnju u smrt vojnika tek danas, prenosi Rojters. Uzrok nesreće još uvek nije poznat, a istraga je u toku

Imena poginulih vojnika biće objavljena kada za to bude "prikladan trenutak", navodi se u saopštenju.