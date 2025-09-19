Svet

HITNO SE OGLASILA AMERIČKA VOJSKA Želeo je da nas napadne, ubijen visoki funkcioner Abdul Kader

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

19. 09. 2025. u 21:47

U OPERACIJI u Siriji ubijen je visoki funkcioner Islamske države Omar Abdul Kader, koji je "želeo da napadne Sjedinjene Američke Države", saopštila je danas američka vojska.

Foto: Depositphotos

Ranije danas je i iračka služba za borbu protiv terorizma saopštila da je visoki lider Islamske države ubijen u bezbednosnoj operaciji u Siriji, koju je sprovela međunarodna koalicija koju predvode SAD, prenosi Rojters. 

Omar Abdul Kader, poznat kao Abdul Rahman al Halabi, bio je šef spoljnih operacija i bezbednosti Islamske države, saopštila je iračka služba. 

U saopštenju se navodi da je on optužen da je nadgledao napade u više zemalja, uključujući bombardovanje iranske ambasade u Libanu, i da je planirao druge operacije u Evropi i SAD koje su na kraju osujećene obaveštajnim radom.

Centralna vojna komanda SAD izvela je niz udara usmerenih na ličnosti Islamske države u Siriji, a američki zvaničnici su upozorili da se grupa nada povratku u tu zemlju nakon pada sirijskog predsednika Bašara el Asada u decembru prošle godine.
 

(Tanjug)

