NA kontakt-liniji u zoni SVO nalazi se 700.000 pripadnika Oružanih snaga Rusije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Foto: EPA

On je dodao da je važno podržati učesnike Specijalne vojne operacije i njihove porodice.



Predsednik Rusije Vladimir Putin je 24. februara 2022. godine objavio o početku vojne operacije demilitarizacije Ukrajine. On je u obraćanju sugrađanima rekao da okolnosti „zahtevaju odlučnu i hitnu akciju“, pošto su se republike Donbasa obratile Moskvi za pomoć. Putin je istakao da je cilj operacije „zaštita ljudi koji su već osam godina izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima“. Za to je, prema njegovim rečima, planirano da se izvrši „demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine“ i da se privedu pravdi svi ratni zločinci odgovorni za „krvave zločine nad civilima“ u Donbasu.

(Spunjik)