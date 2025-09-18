Svet

PUTIN ŠOKIRAO: Evo koliko ruskih vojnika je zapravo na kontakt-liniji u zoni SVO

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

18. 09. 2025. u 16:45

NA kontakt-liniji u zoni SVO nalazi se 700.000 pripadnika Oružanih snaga Rusije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Foto: EPA

On je dodao da je važno podržati učesnike Specijalne vojne operacije i njihove porodice.

„Svi znaju moj odnos prema onima koji se bore na frontu, rizikuju svoje živote i daju svoje živote... njihove porodice i one koji se vraćaju sa fronta, naravno, moramo podržati. I moramo od njih formirati kadrovsku rezervu“, istakao je Putin na sastanku sa liderima političkih stranaka u Državnoj dumi.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je 24. februara 2022. godine objavio o početku vojne operacije demilitarizacije Ukrajine. On je u obraćanju sugrađanima rekao da okolnosti „zahtevaju odlučnu i hitnu akciju“, pošto su se republike Donbasa obratile Moskvi za pomoć. Putin je istakao da je cilj operacije „zaštita ljudi koji su već osam godina izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima“. Za to je, prema njegovim rečima, planirano da se izvrši „demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine“ i da se privedu pravdi svi ratni zločinci odgovorni za „krvave zločine nad civilima“ u Donbasu.

