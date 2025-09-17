SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Poznato da li je izdato upozorenje za cunami
ZEMLjOTRES magnitude 4,7 pogodio je grupu malih ostrva na jugozapadu Japana, saopštila je japanska meteorološka agencija.
Zemljotres se dogodio nešto pre 14 sati u vodama blizu arhipelaga Tokara, prenosi agencija Kjodo.
U mestu Tošima u prefekturi Kagošima zemljotres je dostigao jačinu 5 na japanskoj seizmičkoj skali od 7.
Nije izdato upozorenje na cunami.
(Tanjug)
Preporučujemo
PRIJAVLjEN SNAŽAN ZEMLjOTRES: Evo gde je bio epicentar
16. 09. 2025. u 19:29
BRNABIĆ O POSETI PREDSEDNIKA JAPANU: "Ogromna čast je ukazana našem Aleksandru Vučiću i čitavoj Srbiji"
16. 09. 2025. u 18:33 >> 18:50
JAPAN ODBACIO PREDLOG VAŠINGTONA: Tokio nije poslušao američki zahtev
16. 09. 2025. u 16:15
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)