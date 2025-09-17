Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Poznato da li je izdato upozorenje za cunami

ZEMLjOTRES magnitude 4,7 pogodio je grupu malih ostrva na jugozapadu Japana, saopštila je japanska meteorološka agencija.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Zemljotres se dogodio nešto pre 14 sati u vodama blizu arhipelaga Tokara, prenosi agencija Kjodo.

U mestu Tošima u prefekturi Kagošima zemljotres je dostigao jačinu 5 na japanskoj seizmičkoj skali od 7.

Nije izdato upozorenje na cunami.
 

(Tanjug)

