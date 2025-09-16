OPŠTA MOBILIZACIJA U AMERICI: Tramp šalje federalne snage u Memfis, na meti i ovaj grad

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da pokreće izvršnu akciju za formiranje „Bezbednosne radne grupe Memfis“ koja ima za cilj jačanje borbe protiv kriminala.

Foto: Tanjug/AP

I dok se Memfis u saveznoj američkoj državi Tenesi priprema za dolazak Nacionalne garde, Trampova administracija intenzivira napore da suzbije kriminal u drugim velikim američkim gradovima, prenosi „Si-En-En“.

Nakon što se ranije fokusirao na Čikago, a zatim odustao, Tramp je najavio da će poslati sličnu radnu grupu i u „Vetroviti grad“, uprkos snažnom protivljenju demokrata, uključujući gradonačelnika Brendona Džonsona i guvernera savezne američke države Ilinois.

Formiranje radne grupe u Memfisu će biti model po ugledu na pojačane mere federalnih snaga u Vašingtonu.

Nacionalna garda i predstavnici nekoliko federalnih agencija biće poslati u Memfis, uključujući FBI, Upravu za suzbijanje narkotika, Službu za imigracije i carinske kontrole i Ministarstvo za unutrašnju bezbednost, rekao je Tramp.

"Veoma je važno zbog kriminala koji se dešava, ne samo u Memfisu, već i u mnogim gradovima", rekao je Tramp iz Ovalnog kabineta, u društvu guvernera Tenesija Bila Lija, dok je potpisivao predsednički memorandum o formiranju radne grupe.

Gradonačelnik Memfisa, Pol Jang izjavio je u subotu da nije zadovoljan dolaskom Nacionalne garde i da traži načine da reši kriminal u gradu.

(Sputnjik)