OPŠTA MOBILIZACIJA U AMERICI: Tramp šalje federalne snage u Memfis, na meti i ovaj grad
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da pokreće izvršnu akciju za formiranje „Bezbednosne radne grupe Memfis“ koja ima za cilj jačanje borbe protiv kriminala.
I dok se Memfis u saveznoj američkoj državi Tenesi priprema za dolazak Nacionalne garde, Trampova administracija intenzivira napore da suzbije kriminal u drugim velikim američkim gradovima, prenosi „Si-En-En“.
Nakon što se ranije fokusirao na Čikago, a zatim odustao, Tramp je najavio da će poslati sličnu radnu grupu i u „Vetroviti grad“, uprkos snažnom protivljenju demokrata, uključujući gradonačelnika Brendona Džonsona i guvernera savezne američke države Ilinois.
Formiranje radne grupe u Memfisu će biti model po ugledu na pojačane mere federalnih snaga u Vašingtonu.
Nacionalna garda i predstavnici nekoliko federalnih agencija biće poslati u Memfis, uključujući FBI, Upravu za suzbijanje narkotika, Službu za imigracije i carinske kontrole i Ministarstvo za unutrašnju bezbednost, rekao je Tramp.
"Veoma je važno zbog kriminala koji se dešava, ne samo u Memfisu, već i u mnogim gradovima", rekao je Tramp iz Ovalnog kabineta, u društvu guvernera Tenesija Bila Lija, dok je potpisivao predsednički memorandum o formiranju radne grupe.
Gradonačelnik Memfisa, Pol Jang izjavio je u subotu da nije zadovoljan dolaskom Nacionalne garde i da traži načine da reši kriminal u gradu.
(Sputnjik)
Preporučujemo
SVEDOČENjE KOJE TRESE AMERIKU: Direktor FBI započeo govor pred američkim Senatom
16. 09. 2025. u 17:15
TRAMP KRENUO ZA LONDON: Ovo su svi detalji posete američkog predsednika Velikoj Britaniji
16. 09. 2025. u 16:49
ZELENSKI SATERAN U ĆOŠAK Tramp zapretio: Nema kud, moraće da sklopi dogovor o Ukrajini
16. 09. 2025. u 16:15
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)