RUSKE jedinice probile su odbranu ukrajinskih snaga severno od sela Oljgovsko u Zaporoškoj oblasti, izjavio je za Sputnjik kopredsednik koordinacionog saveta za integraciju novih regiona Vladimir Rogov.

Foto: Profimedia

- Naši momci su probili odbranu Oružanih snaga Ukrajine severno od Oljgovskog, oslobodivši oko 30 kvadratnih kilometara u pravcu sela Novoivanovka, koje se nalazi blizu granice sa Dnjepropetrovskom oblašću - rekao je Rogov.

Prema njegovim rečima, proboj neprijateljske odbrane takođe je omogućio ruskim trupama da isprave liniju fronta, eliminišući džep između zaporoških sela Oljgovsko i Temirovka.

