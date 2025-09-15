Svet

SUSRET LIHAČOVA I GROSIJA: Važni razgovori na 69. zasedanju Generalne konferencije IAEA u Beču

Jelena Matijević

15. 09. 2025. u 15:35

NA marginama 69. zasedanja Generalne konferencije Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA), koje se održava od 15. do 19. septembra u Beču, održan je tradicionalni sastanak između generalnog direktora Rosatoma Alekseja Lihačeva, koji je ujedno šef ruske delegacije na konferenciji, i generalnog direktora IAEA Rafaela Grosija.

Atommedia/Rosatom

Strane su razgovarale o glavnim oblastima trenutne i buduće saradnje između Rusije i IAEA, uključujući i relevantne teme međunarodnog dnevnog reda. Razmatrana su i pitanja vezana za bezbednost ruskih nuklearnih elektrana.

Posebno, razgovaralo se i o 80. godišnjici ruske nuklearne industrije.

Sastanku su prisustvovali i šef Rostehnadzora Aleksandar Trembicki i Mihail Uljanov, stalni predstavnik Ruske Federacije pri međunarodnim organizacijama u Beču.

