POGOĐENA RUSKA NAFTNA RAFINERIJA: Oglasio se ukrajinski komandant
KOMANDANT Snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi, poznat i pod nadimkom "Mađar", naveo je da su ukrajinske jedinice izvele napad na naftnu rafineriju "Kiriši" u Lenjingradskoj oblasti Ruske Federacije.
Brovdi je u objavi na Telegramu naveo da su napad izvele u noći između 13. i 14. septembra jedinice "Ptice SBS" (14. puk) i Specijalnih snaga operacija (SSO), prenosi danas Ukrinform.
Prema njegovim rečima, rafinerija "Kiriši" je među pet najvećih u Rusiji, specijalizovana za proizvodnju visokooktanskih benzina i svih vrsta goriva, sa godišnjim kapacitetom od 20 miliona tona.
Lokalne vlasti u Rusiji potvrdile su da je rafinerija u gradu Kiriši bila meta napada dronovima.
Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko izjavio je da su tri drona oborena u oblasti grada, ali da su njihovi delovi izazvali požar na postrojenju. Prema njegovim rečima, požar je lokalizovan i nema izveštaja o žrtvama ili povređenima.
(Tanjug)
