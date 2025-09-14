Svet

POGOĐENA RUSKA NAFTNA RAFINERIJA: Oglasio se ukrajinski komandant

В.Н.

14. 09. 2025. u 08:37

KOMANDANT Snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi, poznat i pod nadimkom "Mađar", naveo je da su ukrajinske jedinice izvele napad na naftnu rafineriju "Kiriši" u Lenjingradskoj oblasti Ruske Federacije.

Foto: Iks

Brovdi je u objavi na Telegramu naveo da su napad izvele u noći između 13. i 14. septembra jedinice "Ptice SBS" (14. puk) i Specijalnih snaga operacija (SSO), prenosi danas Ukrinform.

Prema njegovim rečima, rafinerija "Kiriši" je među pet najvećih u Rusiji, specijalizovana za proizvodnju visokooktanskih benzina i svih vrsta goriva, sa godišnjim kapacitetom od 20 miliona tona.

Lokalne vlasti u Rusiji potvrdile su da je rafinerija u gradu Kiriši bila meta napada dronovima.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko izjavio je da su tri drona oborena u oblasti grada, ali da su njihovi delovi izazvali požar na postrojenju. Prema njegovim rečima, požar je lokalizovan i nema izveštaja o žrtvama ili povređenima.

(Tanjug)

