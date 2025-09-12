"PAUZA U PREGOVORIMA" Peskov: Ne treba očekivati munjevite rezultate

PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da je došlo do pauze u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine i optužio evropske zemlje da ometaju proces za koji je, kako je naveo, Moskva i dalje otvorena.

Foto: Profimedia

- Za sada je verovatno prikladnije govoriti o pauzi (u kontaktima pregovaračkih timova) - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li je proces pregovora zašao u ćorsokak posle sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa na Aljasci, prenosi RIA Novosti.

On je naveo da ne treba očekivati da će pregovarački proces doneti "munjevite rezultate".

Peskov je podsetio da je Tramp već rekao da je u početku razmišljao o mogućnosti brzog rešenja, ali je potom shvatio da je za to potrebno više vremena.

Kako je naveo, Rusija ostaje spremna da sledi put mirnog rešenja sukoba u Ukrajini.

- Ruska strana održava svoju spremnost da sledi put mirnog dijaloga i mirnog traženja načina za njegovo regulisanje - rekao je Peskov novinarima.

On je ocenio da zemlje EU ometaju proces rešavanja ukrajinske krize.

- Tačno je da se Evropljani mešaju, to nije nikakva tajna - rekao je Peskov,

(Tanjug)