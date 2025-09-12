"PAUZA U PREGOVORIMA" Peskov: Ne treba očekivati munjevite rezultate
PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da je došlo do pauze u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine i optužio evropske zemlje da ometaju proces za koji je, kako je naveo, Moskva i dalje otvorena.
- Za sada je verovatno prikladnije govoriti o pauzi (u kontaktima pregovaračkih timova) - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li je proces pregovora zašao u ćorsokak posle sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa na Aljasci, prenosi RIA Novosti.
On je naveo da ne treba očekivati da će pregovarački proces doneti "munjevite rezultate".
Peskov je podsetio da je Tramp već rekao da je u početku razmišljao o mogućnosti brzog rešenja, ali je potom shvatio da je za to potrebno više vremena.
Kako je naveo, Rusija ostaje spremna da sledi put mirnog rešenja sukoba u Ukrajini.
- Ruska strana održava svoju spremnost da sledi put mirnog dijaloga i mirnog traženja načina za njegovo regulisanje - rekao je Peskov novinarima.
On je ocenio da zemlje EU ometaju proces rešavanja ukrajinske krize.
- Tačno je da se Evropljani mešaju, to nije nikakva tajna - rekao je Peskov,
(Tanjug)
Preporučujemo
TUSK ODGOVORIO TRAMPU: "Nije greška i mi to znamo"
12. 09. 2025. u 11:48
POLjSKA ZATVORILA GRANICU DO DALjNjEG: Počele rusko-beloruske nuklearne mreže
12. 09. 2025. u 11:41
ORBAN NA UDARU: Brisel zaustavio rusko finansiranje nuklearke
11. 09. 2025. u 22:42
BELA KUĆA UVODI VANREDNE MERE: Trampova bezbednost pod znakom pitanja
12. 09. 2025. u 07:05
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)