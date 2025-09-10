AGENCIJA AP OBJAVILA MAPU GDE SE NALAZIO ATENTATOR: Pogledajte odakle je pucano na Čarlija Kirka

Svet

В. Н.

10. 09. 2025. u 23:58

ČARLI Kirk (31), američki desničarski politički aktivista, autor i medijska ličnost, preminuo je nedugo nakon što je upucan u vrat tokom obraćanja studentima na koledžu u Juti.

Foto: Printskrin

Blizak saradnik američkog predsednika Donalda Trampa hitno je prebačen u bolnicu ali uprkos svim naporoma doktora on je polegao teškim povredama.

Atentator na kirka i dalje je u bekstvu, iako je nedugo nakon pucnjave objavljen snimak kako policija privodi jednog starijeg muškarca. CBS je posle nepunih sat vremena potvrdio da je uhapšeni muškaracoslobođen i da nije povezan sa pucnjavom.

U međuvremenu sa univerziteta je potvrđeno da je na kirka pucano sa oko 200 jardi udaljenosti iz zgrade kja se nalazi unutar kompleksa koledža.

Agencija AP je objvila i mapu koja prikazuje mesto gde se Kirk nalazio u trenutku atentata, kao i mesto odakle je na njega pucano.

