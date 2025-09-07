ZELENSKI KIPTI OD BESA: Posle razornih ruskih napada pozvao saveznike da sprovedu sve što je dogovoreno
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski je, u svojoj prvoj izjavi nakon masovnih ruskih napada tokom protekle noći, pozvao saveznike da "sprovedu sve što je dogovoreno u Parizu".
Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da je tokom noći Ukrajinu pogodilo "više od 800 dronova, i 13 raketa, od kojih su četiri balističke", prenosi Ukrinform.
Pozivajući se na izveštaje da su žena (32) i njeno dvomesečno dete ubijeni u Kijevu, Zelenski je rekao da takva ubistva, u vreme kada je "prava diplomatija mogla da počne davno", predstavljaju "namerni zločin i produženje rata".
Ukrajinski predsednik je pozvao saveznike da "sprovedu sve što je dogovoreno", nakon što se "Koalicija voljnih" sastala ove nedelje u Parizu, radi daljih razgovora o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.
"Svet može da natera zločince iz Kremlja da prestanu da ubijaju, sve što je potrebno je politička volja", zaključio je Zelenski.
(Tanjug)
Preporučujemo
ŠTA SADA RADE UKRAJINCI NA TERITORIJI DRUGE DRŽAVE? Zelenski sve objasnio
06. 09. 2025. u 23:31
NATO SE ORGANIZUJE U UKRAJINI: Formiraju štab u Kijevu
06. 09. 2025. u 19:29
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLUMICA I RANIJE IMALA PROBLEMA SA ZAKONOM? Burne reakcije Rusije na hapšenje Bikovićeve bivše, zahteva se STROGA kazna
LEPOTICA iz Sankt Peterburga, koja se proslavila dramom "Led", za oko nam je zapela zahvaljujući romansi sa partnerom iz pomenutog filma, popularnim srpskim glumcem koji je i u Rusiji izgradio zavidnu karijeru.
06. 09. 2025. u 11:32
Komentari (0)