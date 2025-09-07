ZELENSKI KIPTI OD BESA: Posle razornih ruskih napada pozvao saveznike da sprovedu sve što je dogovoreno

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski je, u svojoj prvoj izjavi nakon masovnih ruskih napada tokom protekle noći, pozvao saveznike da "sprovedu sve što je dogovoreno u Parizu".

Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da je tokom noći Ukrajinu pogodilo "više od 800 dronova, i 13 raketa, od kojih su četiri balističke", prenosi Ukrinform.

Pozivajući se na izveštaje da su žena (32) i njeno dvomesečno dete ubijeni u Kijevu, Zelenski je rekao da takva ubistva, u vreme kada je "prava diplomatija mogla da počne davno", predstavljaju "namerni zločin i produženje rata".

Ukrajinski predsednik je pozvao saveznike da "sprovedu sve što je dogovoreno", nakon što se "Koalicija voljnih" sastala ove nedelje u Parizu, radi daljih razgovora o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

"Svet može da natera zločince iz Kremlja da prestanu da ubijaju, sve što je potrebno je politička volja", zaključio je Zelenski.



(Tanjug)