PUTIN SAOPŠTIO: Odluka Kine o bezviznom režimu za ruske građane izuzetno značajna, uzvratićemo na isti način
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin sastao se na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku sa članom Politbiroa CK Kine Lijem Hondžongom.
Ruski predsednik je rekao da je odluka Pekinga o bezviznom režimu izuzetno značajna i najavio da će i Rusija odgovoriti na isti način.
Zahvalivši se kineskom rukovodstvu, on je rekao da će ta odluka dovesti do rasta broja putovanja i doprineće razvoju biznisa.
„Ima samo jedna stvar koju nisam stigao da prokomentarišem tokom posete Kini i molio bih vas da vi to uradite…Rusija je zahvalna Kini za jednostrano uvođenje bezviznog režima za ruske građane. Odgovorićemo na isti način na taj prijateljski potez“, rekao je Putin.
Li je istakao da je uvođenje bezviznog režima za ruske građane predstavlja važan element kineske diplomatije i odraz je visok nivo odnosa sa Rusijom.
Bezvizni režim stupa na snagu od 15. septembra.
Putin je ocenio da je Kina fantastično realizovala samit ŠOS-a u Tjenđinu i istakao značaj inicijativa Si Đinpinga.
Deseti jubilarni Istočni ekonomski forum održava se od 3. do 6. septembra.
Centralni događaj foruma biće plenarna sednica 5. septembra. Na njoj će zajedno sa Putinom učestvovati premijer Laosa, premijer Mongolije i zamenik predsednika Stalnog komiteta Narodnog kongresa Kine.
Kako je ranije izjavio savetnik ruskog predsednika i odgovorni sekretar za pripremu foruma Anton Kobjakov, neke od tema koje će biti u fokusu učesnika predstojećeg Istočnog ekonomskog foruma su logistički koridori, investicije u inovacije kao pokretači rasta, energetika i razvoj. Prema njegovim rečima, akcenat će biti na sintezi tehnološkog suvereniteta, ljudskog kapitala i strateškog partnerstva.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
