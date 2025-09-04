Svet

DEČAK (3) NIJE HTEO DA PUSTI RUKU SPASIOCA: Otac stradao na mestu, majka na intenzivnoj nezi, potresne scene nakon nesreće u Lisabonu

D.K.

04. 09. 2025. u 17:05

NAKON teške nesreće sa čuvenom lisabonskom žičarom Glorija, u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, a više od 20 osoba je povređeno, očevici opisuju dramatične detalje.

Foto Tanjug/AP/Armando Franca

Među njima je i dečak (3) iz Nemačke, koji je u nesreći izgubio oca. Prema izveštaju portugalskog "Si-En-Ena", 45-godišnji policajac, koji je bio među prvim ljudima na mestu nesreće, prvo je pronašao dečakovog oca u ruševinama uspinjače u sredu u ranim večernjim satima. Pored njega je bila teško povređena majka trogodišnjaka.

Kada nije mogao da oslobodi oca mališana, policajac je izvukao dete iz vagona. Očevici su opisali kako je dečak očajnički držao spasioca i nije ga hteo da ga pusti.

Policajac, koji je u službi već 25 godina, potom je dečaka odveo u bolnicu. U međuvremenu, stanje majke je stabilizovano. Prema portugalskim medijima, ona je i jutros bila na intenzivnoj nezi. Kako izveštava "Si-En-En", već je su joj operisane obe noge, a ima i prelome na ruke i kičme.

Foto Tanjug/AP/Armando Franca

 

Nekoliko ljudi iz humanitarne organizacije izgubilo život

Nesreća je imala poseban uticaj na Santa Casa da Miserik u Lisabonu, humanitarnu organizaciju poznatu po svom radu sa najugroženijima.

Prema portugalskim medijima, dvoje radnika - Alda, žena u 40-im godinama i Pedro, muškarac u 50-im, izgubili su živote na žičari, kao i još dvoje ljudi povezanih sa organizacijom.

Sedam drugih zaposlenih u Santa Casa da Miserik su povređeni.

Foto Tanjug/AP/Armando Franca

 

Nesreća je mogla da bude izbegnuta?

Neposredno nakon nesreće, zaposleni u Karisu, lisabonskom javnom prevoznom sistemu, rekli su da su više puta izrazili zabrinutost zbog bezbednosti stare gradske transportne infrastrukture, kao i zbog odluke da se održavanje uspinjača prepusti privatnoj kompaniji u pokušaju da se smanje troškovi.

- Bilo je uzastopnih žalbi radnika u vezi sa nivoom zategnutosti u nosećim kablovima uspinjača. Potrebna je temeljna istraga ove katastrofe - rekao je Manuel Leal, šef sindikata koji predstavlja radnike javnog prevoza u Lisabonu.

Premijer Portugala Antonio Montenegro nazvao je ovo "jednom od najvećih ljudskih tragedija naše novije istorije". U celom Portugalu je proglašen Dan žalosti, preneo je "Bild".

(Blic)

