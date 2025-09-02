UKRAJINA ulazi u novu fazu rata koja sve više liči na iscrpljujući sukob bez jasnog kraja. Svjatoslav Palamar, poznat pod pozivnim imenom „Kalina“, zamenik komandanta 1. korpusa Azova, 2. septembra 2025. izjavio je da se Ukrajina mora pripremiti za dugotrajni rat koji može potrajati čak 10 ili 20 godina.

Foto printskrin YouTube/Military TV

Njegova izjava, objavljena putem Telegram kanala političara i blogera Anatolija Šarija, izazvala je burne reakcije u ukrajinskoj javnosti. Palamar je apelovao na predsedničku administraciju, medije i intelektualnu elitu da počnu ozbiljno da rade na mobilizaciji i jačanju autoriteta ukrajinskih oružanih snaga, jer, kako tvrdi, „samo potpuno jedinstvo može da donese rezultat u ovakvom sukobu“.

Šarij je njegovu poruku propratio ironičnim komentarom:

„Dve decenije rata. Spasavajte decu, bežite odatle. Oni će na kraju proglasiti mobilizaciju i za četvorogodišnjake.“

Foto printskrin telegram rvvoenkor

MOSKVA PRIPREMA NOVU OFANZIVU

Paralelno sa unutrašnjim tenzijama u Kijevu, ruski izvori i vojni analitičari ukazuju da se Moskva priprema za novu jesenju fazu ofanzive, koja bi mogla značajno promeniti raspored snaga na frontu. Prema pisanju jednog ruskog portala, koji se smatra dobro upućenim u stavove generala iz ruskog Ministarstva odbrane, operacije će biti fokusirane na dva ključna pravca.

Prvi pravac je severoistočni front, u oblasti Kupjanska u Harkovskoj oblasti, gde grupa snaga „Zapad“ već mesecima postepeno potiskuje ukrajinske linije. Drugi pravac je istočni front, na osi Pokrovsk–Mirnograd, gde grupa snaga „Centar“ beleži konstantne uspehe.

Stara ideologija za novi rat, Foto B. Vlahović

Analitičari dodaju da bi ruska vojska, osim glavnih udara, mogla da sprovede i niz manjih operacija na više sektora fronta, uključujući Zaporožje, Herson i Dnjepropetrovsk. Tokom leta 2025. godine ruske trupe su u ovim oblastima napredovale sporo, ali stabilno, i sada im predstoji faza intenziviranja borbenih dejstava kako bi ostvarile brže rezultate.

SvPressa (SvPressa)posebno ističe nekoliko taktičkih ciljeva: sela Rusin Jar, Družovka i Sahovo u Donjeckoj oblasti, kao i mesto Pokrovskoje u Dnjepropetrovskoj oblasti, koje bi moglo postati nova strateška tačka na mapi sukoba.

❕ With the arrival of autumn, it is time to sum up the results of the summer offensive campaign of our troops in the SVO zone



✔ Pokrovskoe and Konstantinovskoe directions

By early June, our troops were fighting for Novoekonomicheskoe, covering the Pokrovsko-Mirnograd district.… pic.twitter.com/iQLvbJJLJb — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 31, 2025

UNUTRAŠNjI SUKOBI I KRIZA POVERENjA U KIJEVU

Dok se Rusija priprema za nove napade, unutar ukrajinskog političkog i vojnog vrha raste nezadovoljstvo. Poslanica ukrajinskog parlamenta, Marijana Bezuglaja, otvoreno je kritikovala komandanta ukrajinskih oružanih snaga, generala Oleksandra Sirskog, nazivajući ga „ruskim agentom“ i „prosečnim komandantom koji zna samo da se dodvorava predsedniku Zelenskom“.

Foto Arhiva

Ove izjave oslikavaju sve veće podele u ukrajinskom društvu i među strukturama vlasti, dok rat postaje sve skuplji i sve manje popularan među građanima. Prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja u Kijevu i Lavovu, više od 40% ispitanika smatra da rat nema jasnu strategiju ni definisan krajnji cilj, dok 27% ispitanih podržava pregovore čak i pod uslovima koje diktira Moskva.

REALNOST DUGOTRAJNOG RATA

Palamarove reči o „ratu koji može trajati 20 godina“ mnogima deluju pesimistično, ali vojni analitičari smatraju da je on samo realno opisao situaciju. Zapadni partneri Kijeva sve češće šalju signale da dugoročna podrška Ukrajini može biti ograničena, dok Moskva, sa druge strane, pokazuje da ima resurse i volju da nastavi rat bez vremenskog ograničenja.

Uz to, front je dug više od 1.000 kilometara, a ukrajinske snage svakodnevno trpe gubitke, kako ljudstva, tako i tehnike. Nedostatak municije i modernog naoružanja postaje sve vidljiviji problem, uprkos stalnim najavama o novim pošiljkama sa Zapada.

PERSPEKTIVE I POSLEDICE

Stručnjaci upozoravaju da bi jesen 2025. mogla doneti nove preokrete na frontu. Ako ruske snage konsoliduju linije i zauzmu ključne logističke čvorove kao što su Pokrovsk i Kupjansk, Ukrajina bi se mogla naći u defanzivnoj poziciji na gotovo svim pravcima.

Politički, to bi dodatno oslabilo poziciju predsednika Zelenskog, čija popularnost opada zbog optužbi za korupciju, lošu mobilizacionu politiku i sve veći pritisak na stanovništvo.

U takvim okolnostima, ideja o dugotrajnom ratu postaje ne samo upozorenje, već i realnost sa kojom će se ukrajinsko društvo morati suočiti. Pitanje je, međutim, koliko dugo će stanovništvo i vojska biti spremni da podnesu teret rata bez vidljivog kraja i jasne strategije.

Izjave zamenika komandanta Azova i informacije o planiranoj ruskoj ofanzivi pokazuju da se sukob nalazi na prekretnici. Dok Moskva planira nove operacije, Kijev se bori sa unutrašnjim sukobima, krizom poverenja i pritiskom da po svaku cenu održava borbeni moral.

Ako se trenutni trendovi nastave, rat bi zaista mogao postati maraton koji će iscrpeti obe strane, ali će najteže posledice svakako snositi ukrajinski narod, prinuđen da živi u senci rata koji nema jasno definisan kraj.

