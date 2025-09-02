Svet

VANREDNA SITUACIJA? Tajni plan Trampove administracije izlazi na videlo

В.Н.

02. 09. 2025. u 11:40

ADMINISTRACIJA predsednika Donalda Trampa mogla bi da ove jeseni proglasi vanrednu situaciju u stambenom sektoru Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА? Тајни план Трампове администрације излази на видело

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Besent je za Vašington egzaminer rekao da pokušavaju da nađu rešenja za ovaj problem, ali da ne žele da direktno zadiru u nadležnosti saveznih država, okruga i lokalnih samouprava. Prema njegovim rečima, pristupačnost stanovanja će biti jedno od ključnih pitanja republikanske kampanje za izbore 2026. godine.

Besent nije naveo konkretne mere koje Tramp planira da preduzme, ali pomenuo je da se u Beloj kući razmatra standardizacija lokalnih građevinskih i urbanističkih propisa, kao i smanjenje troškova sklapanja kupoprodajnih ugovora, prenosi Blumberg.

Visoke kamatne stope, koje Tramp često kritikuje u svojim napadima na Federalne rezerve, dodatno su opteretile kupce i pogoršale stanje na tržištu, a pandemija korona virusa dodatno je povećala nejednakosti na tržištu stambenih nekretnina i podigla troškove zakupa, a potencijalni kupci sve teže dolaze do sopstvenih stanova.

(Sputnjik)
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)

KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)