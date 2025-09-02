VANREDNA SITUACIJA? Tajni plan Trampove administracije izlazi na videlo

ADMINISTRACIJA predsednika Donalda Trampa mogla bi da ove jeseni proglasi vanrednu situaciju u stambenom sektoru Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Besent je za Vašington egzaminer rekao da pokušavaju da nađu rešenja za ovaj problem, ali da ne žele da direktno zadiru u nadležnosti saveznih država, okruga i lokalnih samouprava. Prema njegovim rečima, pristupačnost stanovanja će biti jedno od ključnih pitanja republikanske kampanje za izbore 2026. godine.

Besent nije naveo konkretne mere koje Tramp planira da preduzme, ali pomenuo je da se u Beloj kući razmatra standardizacija lokalnih građevinskih i urbanističkih propisa, kao i smanjenje troškova sklapanja kupoprodajnih ugovora, prenosi Blumberg.

Visoke kamatne stope, koje Tramp često kritikuje u svojim napadima na Federalne rezerve, dodatno su opteretile kupce i pogoršale stanje na tržištu, a pandemija korona virusa dodatno je povećala nejednakosti na tržištu stambenih nekretnina i podigla troškove zakupa, a potencijalni kupci sve teže dolaze do sopstvenih stanova.

(Sputnjik)

