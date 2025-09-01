NOVE ERUPCIJE ETNE: Organizovane stalne patrole spasilačkih ekipa

NAJNOVIJE erupcije vulkana Etna, koje su započele 14. avgusta, navele su italijanske vlasti da organizuju konstantne mere bezbednosti i stalno prisustvo spasilačkih ekipa na tom području, prenose danas lokalni mediji.

Timovi spasilaca su prisutni kako bi osigurali bezbednost turista koji posećuju najviši aktivni vulkan u Evropi.

Prema rečima zvaničnika policije, Paola Bernardinija, spasilački timovi su raspoređeni pretežno da bi pratili kretanje turista koji prilaze vulkanu u pratnji vodiča.

Oni istovremeno proveravaju da li se i sami vodiči pridržavaju propisanih mera bezbednosti.

Spasilački timovi sa specijalno obučenim psima patroliraju područjima gde ima najviše turista, navodi sajt Infobae.

Na snimcima dronova vidi se lava koja teče iz kratera Etne, dok turisti posmatraju ovaj prirodni spektakl sa bezbedne distance.

Prema najnovijim podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, trenutna eruptivna aktivnost je u fazi usporavanja.

Uprkos smanjivanju aktivnosti, stručnjaci upozoravaju da je Etna nepredvidljiva, kao i da iz relativno mirnih perioda može za nekoliko sati da pređe u nove epizode visoke aktivnosti.

Etna, koja se nalazi na istočnoj obali Sicilije, najviši je vulkan u Evropi, koji se izdiže na 3.357 metara nadmorske visine.

(Tanjug)

