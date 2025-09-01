RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.