Svet

NOVE OPTUŽNICE PROTIV KADIROVA: SBU tereti čečenskog lidera za "kršenje zakona i običaja rata"

Novosti online

01. 09. 2025. u 17:45

SLUŽBA bezbednosti Ukrajine ponovo je podigla optužnice protiv šefa Čečenije Ramzana Kadirova u vezi sa njegovim naređenjima komandantima čečenskih jedinica u zoni SVO.

НОВЕ ОПТУЖНИЦЕ ПРОТИВ КАДИРОВА: СБУ терети чеченског лидера за кршење закона и обичаја рата

Foto: Youtube printscreen/Events

Kako SBU tvrdi na svojim društvenim mrežama, Kadirov navodno krši zakone i običaje rata.

U oktobru 2024. godine, Ramzan Kadirov je izdao naređenje komandantima fronta da „intenziviraju borbe“ u zoni SVO „za 100%“.

Posle nekog vremena, šef Čečenije je naredio da zarobe one vojnike ukrajinskih oružanih snaga koji žele da se predaju ruskim trupama.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TEMA UKRAJINE NA SAMITU ŠOS-A NIJE IZOSTALA Ušakov: Pokrenuo ju je lično Putin
Svet

0 0

TEMA UKRAJINE NA SAMITU ŠOS-A NIJE IZOSTALA Ušakov: Pokrenuo ju je lično Putin

SITUACIJA u Ukrajini bila je tema neformalnih razgovora na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u kineskom Tjenđinu. Predsednik Rusije Vladimir Putin obavestio je o rezultatima samita na Aljasci mnoge kolege, uključujući predsednika Kine Si Đinpinga i premijera Indije Narendru Modija, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

01. 09. 2025. u 17:53

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA