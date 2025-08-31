NEOPISIVA TUGA: Telo bebe s opekotinama i ogrebotinama nađeno pored kontejnera
U ISTANBULSKOJ opštini Bešiktaš, radnici komunalne službe pronašli su telo bebe sa opekotinama i posekotinama, saopštili su lokalni zvaničnici.
Kako prenosi turski Haberler, telo bebe pronađeno je jutros pored kontejnera za smeće tokom redovne smene radnika opštine Bešiktaš.
Nakon prijave, na lice mesta su odmah upućeni policijski i medicinski timovi.
Pregledom je utvrđeno da se radi o novorođenčetu, a na telu su, prema navodima, primećeni tragovi opekotina i posekotina. Istraga je u toku, a lokalna policija nastavlja rad na rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja.
(Tanjug)
