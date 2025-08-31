Svet

NEOPISIVA TUGA: Telo bebe s opekotinama i ogrebotinama nađeno pored kontejnera

Novosti online

31. 08. 2025. u 14:37

U ISTANBULSKOJ opštini Bešiktaš, radnici komunalne službe pronašli su telo bebe sa opekotinama i posekotinama, saopštili su lokalni zvaničnici.

НЕОПИСИВА ТУГА: Тело бебе с опекотинама и огреботинама нађено поред контејнера

Foto: pixabay

Kako prenosi turski Haberler, telo bebe pronađeno je jutros pored kontejnera za smeće tokom redovne smene radnika opštine Bešiktaš.

Nakon prijave, na lice mesta su odmah upućeni policijski i medicinski timovi.

Pregledom je utvrđeno da se radi o novorođenčetu, a na telu su, prema navodima, primećeni tragovi opekotina i posekotina. Istraga je u toku, a lokalna policija nastavlja rad na rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja.

(Tanjug)

