ZELENSKI PRIZNAJE VOJNU NEMOĆ: Ukrajina traži diplomatsko rešenje, nije u stanju da pobedi Rusiju
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski izjavio je na konferenciji za novinare u Kijevu da Ukrajina trenutno nije u stanju da oružjem povrati svoje granice, prenosi TASS.
-Sukob se može okončati ili vojnim, ili diplomatskim putem, ali razumemo da danas ne možemo oružjem obnoviti granice. Diplomatski put je brži i donosi manje gubitaka nego put rata, priznao je Zelenski.
Istovremeno, Zelenski je požurio da optuži Rusiju za veštačko odugovlačenje pregovora.
Prema njegovim rečima, danas u Njujorku treba da se održi sastanak šefa predsedničke administracije Andreja Jermaka i specijalnog izaslanika predsednika SAD Stivena Vitkofa, gde će biti reči o pripremama za predstojeće susrete.
Ranije je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio da Rusija ne vidi napredak u pregovaračkom procesu oko Ukrajine, ali da Moskva ostaje zainteresovana i spremna za dijalog.
Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova navela je šta bi, prema mišljenju Moskve, trebalo da obuhvate rezultati pregovora o situaciji oko Ukrajine: demilitarizaciju, denacifikaciju, neutralan, vanblokovski i beznuklearni status Ukrajine, priznavanje teritorijalnih realnosti, obezbeđivanje prava ruskog i ruskojezičnog stanovništva i prekid progona kanonskog pravoslavlja.
(rt.rs)
