ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski izjavio je na konferenciji za novinare u Kijevu da Ukrajina trenutno nije u stanju da oružjem povrati svoje granice, prenosi TASS.

Foto: Profimedia

-Sukob se može okončati ili vojnim, ili diplomatskim putem, ali razumemo da danas ne možemo oružjem obnoviti granice. Diplomatski put je brži i donosi manje gubitaka nego put rata, priznao je Zelenski.

Istovremeno, Zelenski je požurio da optuži Rusiju za veštačko odugovlačenje pregovora.

Prema njegovim rečima, danas u Njujorku treba da se održi sastanak šefa predsedničke administracije Andreja Jermaka i specijalnog izaslanika predsednika SAD Stivena Vitkofa, gde će biti reči o pripremama za predstojeće susrete.

Foto Iks@ZelenskyyUa

Ranije je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio da Rusija ne vidi napredak u pregovaračkom procesu oko Ukrajine, ali da Moskva ostaje zainteresovana i spremna za dijalog.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova navela je šta bi, prema mišljenju Moskve, trebalo da obuhvate rezultati pregovora o situaciji oko Ukrajine: demilitarizaciju, denacifikaciju, neutralan, vanblokovski i beznuklearni status Ukrajine, priznavanje teritorijalnih realnosti, obezbeđivanje prava ruskog i ruskojezičnog stanovništva i prekid progona kanonskog pravoslavlja.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori