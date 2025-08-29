Svet

ZELENSKI PRIZNAJE VOJNU NEMOĆ: Ukrajina traži diplomatsko rešenje, nije u stanju da pobedi Rusiju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2025. u 18:45

ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski izjavio je na konferenciji za novinare u Kijevu da Ukrajina trenutno nije u stanju da oružjem povrati svoje granice, prenosi TASS.

ЗЕЛЕНСКИ ПРИЗНАЈЕ ВОЈНУ НЕМОЋ: Украјина тражи дипломатско решење, није у стању да победи Русију

Foto: Profimedia

-Sukob se može okončati ili vojnim, ili diplomatskim putem, ali razumemo da danas ne možemo oružjem obnoviti granice. Diplomatski put je brži i donosi manje gubitaka nego put rata, priznao je Zelenski.

Istovremeno, Zelenski je požurio da optuži Rusiju za veštačko odugovlačenje pregovora.

Prema njegovim rečima, danas u Njujorku treba da se održi sastanak šefa predsedničke administracije Andreja Jermaka i specijalnog izaslanika predsednika SAD Stivena Vitkofa, gde će biti reči o pripremama za predstojeće susrete.

Foto Iks@ZelenskyyUa

Ranije je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio da Rusija ne vidi napredak u pregovaračkom procesu oko Ukrajine, ali da Moskva ostaje zainteresovana i spremna za dijalog.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova navela je šta bi, prema mišljenju Moskve, trebalo da obuhvate rezultati pregovora o situaciji oko Ukrajine: demilitarizaciju, denacifikaciju, neutralan, vanblokovski i beznuklearni status Ukrajine, priznavanje teritorijalnih realnosti, obezbeđivanje prava ruskog i ruskojezičnog stanovništva i prekid progona kanonskog pravoslavlja.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu