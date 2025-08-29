SASTANAK VELIKE TROJKE KROJI SVET: Modi će razgovarati sa Sijem i Putinom u Kini

INDIJSKI premijer Narendra Modi rekao je u četvrtak da će razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom u Tjenđinu, Kina.

-Indija će nastaviti da sarađuje sa članicama ŠOS-a kako bi se rešili razni zajednički izazovi, rekao je. „Tokom samita ću se takođe sastati sa predsednikom Si Đinpingom, predsednikom Putinom i drugim liderima.“

❗️PM Modi Confirms He Will Meet Putin & Xi On SCO Sidelines In China After Heading To Japan pic.twitter.com/wP3XQme9p8 — RT_India (@RT_India_news) August 28, 2025

ŠOS je međunarodni bezbednosni blok koji su 2001. godine osnovale Kina, Rusija, Tadžikistan, Kirgistan, Kazahstan i Uzbekistan. Indija i Pakistan su postali punopravni članovi u julu 2023. Grupacija sada ima 10 članica, uključujući Iran i Belorusiju.

Modijeva poseta Kini dolazi u vreme kada su odnosi između Indije i SAD zategnuti zbog tarifa od 50% koje je Vašington uveo na indijski uvoz.

SAD su početkom avgusta uvele Indiju carinama od 25% nakon što su propali pregovori o trgovinskom sporazumu. Dodatnih 25% je nametnuto Nju Delhiju kao kazna ove nedelje, nakon što je Indija odbila da prestane da kupuje rusku naftu.

Odnosi Nju Delhija sa Pekingom su na popravci od oktobra 2024. godine kada su Modi i Si razgovarali na marginama samita BRIKS-a u Kazanju. Odnosi su bili zategnuti nakon što je granični sukob 2020. godine odneo živote vojnika sa obe strane.

Kina je čvrsto podržala Indiju zbog američkih carina. „SAD su uvele carine do 50% Indiji i prete da će uvesti još“, rekao je prošle nedelje kineski ambasador u Nju Delhiju Sju Feihong. Kina se tome čvrsto protivi. Suočeni sa takvim postupcima, tišina ili kompromis samo ohrabruju nasilnika. Kina će čvrsto stajati uz Indiju.“

Visoki zvaničnici iz Moskve, Pekinga i Nju Delhija takođe su govorili o oživljavanju trilateralnog formata Rusija-Indija-Kina (RIK), u okviru kojeg se sastaju ministri spoljnih poslova tri zemlje.

