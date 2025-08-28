Svet

SIJARTO SAOPŠTIO, MAĐARI UZVRAĆAJU UDARAC: Zabranili ulaz u Šengen zonu osumnjičenom za napad na naftovod „Družba“

Марија Стевановић
Marija Stevanović

28. 08. 2025. u 15:19

MAĐARSKA vlada odlučila je da zabrani ulazak u Šengensku zonu komandantu ukrajinskih oružanih snaga, koji je odgovoran za napad na naftovod „Družba“, saopštio je ministar spoljnih poslova zemlje Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

- Napad na ‘Družbu’ smatramo zadiranjem u naš suverenitet. I, naravno, nijedno zadiranje u naš suverenitet ne može ostati bez posledica. Stoga smo odlučili da zabranimo komandantu vojne jedinice koja je izvršila najnovije, izuzetno ozbiljne napade na naftovod ‘Družba’, ulazak u Mađarsku i ceo šengenski prostor - rekao je Sijarto u video-poruci emitovanoj na društvenim mrežama.

Narednih godina „ovom ukrajinskom državljaninu biće zabranjen ulazak u Mađarsku ili Šengensku zonu“, jer, „svako ko zadire u našu energetsku bezbednost i suverenitet mora očekivati posledice. Ni ovo nije izuzetak“, naglasio je ministar.

Oružane snage Ukrajine su prošle nedelje izvele nekoliko napada dronovima i raketama na infrastrukturu naftovoda „Družba“ na ruskoj teritoriji. Isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj su obustavljene dok se naftovod popravlja. Budimpešta i Bratislava zahtevale su od Kijeva da prekine napade i podsetile Evropsku komisiju da je preuzela obaveze da osigura energetsku bezbednost zemalja EU.

Mađarski mediji su preneli, pozivajući se na savetnika premijera Viktora Orbana, da je ulazak zabranjen osnivač ukrajinske jedinice "Ptice Mađara" Robertu Brovdiju. Brovdi je etnički Mađar, pisali su ranije ukrajinski mediji i poreklom je iz Zakarpatske oblasti.

(Sputnjik)

