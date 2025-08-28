SIJARTO SAOPŠTIO, MAĐARI UZVRAĆAJU UDARAC: Zabranili ulaz u Šengen zonu osumnjičenom za napad na naftovod „Družba“
MAĐARSKA vlada odlučila je da zabrani ulazak u Šengensku zonu komandantu ukrajinskih oružanih snaga, koji je odgovoran za napad na naftovod „Družba“, saopštio je ministar spoljnih poslova zemlje Peter Sijarto.
- Napad na ‘Družbu’ smatramo zadiranjem u naš suverenitet. I, naravno, nijedno zadiranje u naš suverenitet ne može ostati bez posledica. Stoga smo odlučili da zabranimo komandantu vojne jedinice koja je izvršila najnovije, izuzetno ozbiljne napade na naftovod ‘Družba’, ulazak u Mađarsku i ceo šengenski prostor - rekao je Sijarto u video-poruci emitovanoj na društvenim mrežama.
Narednih godina „ovom ukrajinskom državljaninu biće zabranjen ulazak u Mađarsku ili Šengensku zonu“, jer, „svako ko zadire u našu energetsku bezbednost i suverenitet mora očekivati posledice. Ni ovo nije izuzetak“, naglasio je ministar.
Oružane snage Ukrajine su prošle nedelje izvele nekoliko napada dronovima i raketama na infrastrukturu naftovoda „Družba“ na ruskoj teritoriji. Isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj su obustavljene dok se naftovod popravlja. Budimpešta i Bratislava zahtevale su od Kijeva da prekine napade i podsetile Evropsku komisiju da je preuzela obaveze da osigura energetsku bezbednost zemalja EU.
Mađarski mediji su preneli, pozivajući se na savetnika premijera Viktora Orbana, da je ulazak zabranjen osnivač ukrajinske jedinice "Ptice Mađara" Robertu Brovdiju. Brovdi je etnički Mađar, pisali su ranije ukrajinski mediji i poreklom je iz Zakarpatske oblasti.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
Preporučujemo
VEST IZ SLOVAČKE: Obnovljena isporuka nafte preko „Družbe“
28. 08. 2025. u 09:48
JOŠ JEDAN NAPAD NA NAFTOVOD "DRUŽBA" Sijarto: To je atak na energetsku bezbednost Mađarske
22. 08. 2025. u 08:38
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)