Svet

TRAMP: Ukrajina se nadala da će pobediti nekoga 15 puta većeg od sebe

Novosti online

27. 08. 2025. u 00:40

AMERIČKI predsednik Donald Tramp kritikovao je Ukrajinu zbog njene želje da pobedi „nekoga ko je 15 puta veći“ od nje.

ТРАМП: Украјина се надала да ће победити некога 15 пута већег од себе

Foto: Tanjug/AP

Istovremeno, naglasio je da bivši američki lider Džo Bajden nije smeo da dozvoli da se situacija razvija po takvom scenariju i da je bio dužan da spreči eskalaciju.

Ranije je Tramp rekao da SAD više ne finansiraju Ukrajinu. Prema njegovim rečima, to radi NATO.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 3

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u

STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u