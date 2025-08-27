TRAMP: Ukrajina se nadala da će pobediti nekoga 15 puta većeg od sebe
AMERIČKI predsednik Donald Tramp kritikovao je Ukrajinu zbog njene želje da pobedi „nekoga ko je 15 puta veći“ od nje.
Istovremeno, naglasio je da bivši američki lider Džo Bajden nije smeo da dozvoli da se situacija razvija po takvom scenariju i da je bio dužan da spreči eskalaciju.
Ranije je Tramp rekao da SAD više ne finansiraju Ukrajinu. Prema njegovim rečima, to radi NATO.
