IZREŠETAO POLICAJCE, PA POBEGAO SA DECOM: Potera za ubicom u Australiji, građanima naređeno da ostanu u svojim domovima
DVA policajca su ubijena, a jedan je ranjen u pucnjavi koja se jutros dogodila u Australiji u mestu Porepunkah, na oko 300 kilometara od Melburna. Osumnjičeni za ubistvo je navodno u bekstvu sa decom!
Policija je u utorak ujutro došla da uruči nalog za pretres jedne kuće, kada je muškarac - za kojeg se veruje da je pristalica pokreta suverenih građana - otvorio vatru na njih.
Prema prvim informacijama, dvojica detektiva su poginula na licu mesta, dok je treći policajac prevezen u bolnicu. Još nije poznato koliko su ozbiljne njegove povrede.
Napadač je uspeo da pobegne i za njim je pokrenuta opsežna policijska potera.
Prema izvorima iz policije, napadač je pobegao sa imanja sa članovima svoje porodice, uključujući i decu.
Navodno je policija uspela da ga opkoli u obližnoj šumi, ali nema informacija da je savladan. Građanima je naređeno da ostanu u svojim domovima i da izbegavaju ovo područje.
Veruje se da je osumnjičeni samoproglašeni "suvereni građanin" - pripadnik pokreta čiji sledbenici odbacuju autoritet države, zakone i poreze, a policiju i sudove ne priznaju kao legitimne institucije.
Pucnjava se dogodila u blizini osnovne škole, koja je sada zaključana.
(Telegraf)
Preporučujemo
DOLIJALA! Policija privela ženu koja je "operisala" po Domu zdravlja i kafani
25. 08. 2025. u 20:57
MLADIĆU SLOMILI LOBANjU: Još jedan napad u Beogradu
24. 08. 2025. u 14:06
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)