Svet

IZREŠETAO POLICAJCE, PA POBEGAO SA DECOM: Potera za ubicom u Australiji, građanima naređeno da ostanu u svojim domovima

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

26. 08. 2025. u 07:43

DVA policajca su ubijena, a jedan je ranjen u pucnjavi koja se jutros dogodila u Australiji u mestu Porepunkah, na oko 300 kilometara od Melburna. Osumnjičeni za ubistvo je navodno u bekstvu sa decom!

Foto: Tanjug/AP

Policija je u utorak ujutro došla da uruči nalog za pretres jedne kuće, kada je muškarac - za kojeg se veruje da je pristalica pokreta suverenih građana - otvorio vatru na njih.

Prema prvim informacijama, dvojica detektiva su poginula na licu mesta, dok je treći policajac prevezen u bolnicu. Još nije poznato koliko su ozbiljne njegove povrede.

Napadač je uspeo da pobegne i za njim je pokrenuta opsežna policijska potera.

Prema izvorima iz policije, napadač je pobegao sa imanja sa članovima svoje porodice, uključujući i decu.

Navodno je policija uspela da ga opkoli u obližnoj šumi, ali nema informacija da je savladan. Građanima je naređeno da ostanu u svojim domovima i da izbegavaju ovo područje.

Veruje se da je osumnjičeni samoproglašeni "suvereni građanin" - pripadnik pokreta čiji sledbenici odbacuju autoritet države, zakone i poreze, a policiju i sudove ne priznaju kao legitimne institucije.

Pucnjava se dogodila u blizini osnovne škole, koja je sada zaključana.

(Telegraf)

Tagovi
Komentari (0)

