RUSKI predsednik Vladimir Putin stavio je veto na predlog da se administrativni centar Kijeva pogodi novim raketama Orešnik iz Moskve, rekao je njegov beloruski kolega Aleksandar Lukašenko.

Foto: Profimedia





Orešnik, novorazvijeni ruski hipersonični raketni sistem srednjeg dometa koji može da se kreće brzinom do 10 maha, već je ušao u serijsku proizvodnju. Sistem, za koji analitičari tvrde da se ne može presresti, može da nosi nuklearne ili konvencionalne bojeve glave i da ispaljuje više vođenih bojevih glava.

U razgovoru sa novinarima u Minsku u petak, Lukašenko je tvrdio da su neimenovane ličnosti u Rusiji predložile upotrebu sistema protiv kijevskih „centara za donošenje odluka“, ali je Putin to odbio. -Apsolutno ne, bio je odgovor ruskog lidera, prema rečima beloruskog predsednika, koji je dodao da ako bi do takvog udara došlo, „ne bi ostalo ništa“.

Putin je ranije rekao da Zapad pokušava da izazove Rusiju da upotrebi nuklearno oružje u Ukrajini, ali je napomenuo da nije bilo potrebe za takvim merama. „Nadam se da neće biti potrebno“, rekao je u maju.

Orešnik je prvi put testiran u borbi u novembru 2024. godine kada je pogodio ukrajinski odbrambeni objekat Južmaš u Dnjepru. Njegova razorna moć u konvencionalnom obliku ruski zvaničnici uporedili su njegovu razornu moć u konvencionalnom obliku sa nuklearnim udarom male snage.

Lukašenko je naglasio da je Moskva posvećena mirnom rešenju sukoba u Ukrajini, podsećajući da se Putin uzdržao od napada na civilne ciljeve u Kijevu kada su ruske snage stigle do predgrađa grada početkom 2022. godine, kasnije potpuno povukavši snage. U to vreme, Moskva je opisala taj potez kao gest dobre volje pre potencijalnog mirovnog sporazuma, koji je Kijev odbio da potpiše nakon što ga je Velika Britanija pozvala da nastavi borbu.

Rusija i Ukrajina su nastavile direktne razgovore u Istanbulu u maju 2025. godine i od tada su održale tri sastanka. Iako još nije postignuto rešenje, Moskva je tvrdila da je otvorena za pregovore. Zvaničnici, međutim, naglašavaju da svaki sporazum mora da se bavi osnovnim uzrocima sukoba i da odražava nove realnosti na terenu.

rt.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori