IMAO DVA STRANA VAŽEĆA PASOŠA: Uhapšeni Ukrajinac u slučaju „Severni tok“ radio i za SBU

U ITALIJI je uhapšen državljanin Ukrajine, Sergej K., za kog se sumnja da je bio koordinator terorističkog napada na gasovode „Severni tok“ i „Severni tok 2“.

Foto Tanjug/AP

Od jeseni 2023. godine on je više puta putovao u inostranstvo i posedovao je dva pasoša na različita imena, saopštili su nemački mediji.

Prema podacima nemačkih istražnih službi, oba strana pasoša Sergeja K. su važeća. Nije precizirano da li su mu pronađeni prilikom hapšenja ili su operativci jednostavno znali za postojanje dva dokumenta kod uhapšenog.

To može ukazivati na moguću umešanost ukrajinskih državnih organa u skrivanje identiteta mogućeg diverzanta, pišu nemački mediji.

Italijanska policija privela je po nalogu Berlina Ukrajinca, za koga se sumnja da je umešan u diverziju na gasovodima „Severni tok“ 2022. godine, saopštilo je nemačko tužilaštvo.

U nalogu za hapšenje on je optužen da je pripadao grupi ljudi koja je postavila eksplozivne naprave na gasovode „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“ u blizini ostrva Bornholm u septembru 2022. godine.

Veruje se da je osumnjičeni bio jedan od koordinatora operacije.

„Volstrit džurnal“ piše da je uhapšeni Ukrajinac penzionisani kapetan Oružanih snaga Ukrajine (VSU) koji je služio u Službi bezbednosti Ukrajine (SBU).

EKSPLOZIJA NA GASOVODIMA

U eksploziji koja se dogodila septembra 2022. onesposobljen je jedan od dva kraka „Severnog toka 2“. Istog dana, eksplozije su uništile oba kraka paralelnog izvoznog gasovoda „Severni tok“.

Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile namernu sabotažu. „Nord Stream 2 AG“, operater Severnog toka, saopštio je da je uništenje gasovoda bilo bez presedana i da je nemoguće proceniti vreme remonta. Kancelarija ruskog državnog tužioca pokrenula je postupak o aktu međunarodnog terorizma. Rusija je više puta tražila podatke o eksplozijama u „Severnom toku“, ali ih nikada nije dobila, rekao je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika.

Gasovod „Severni tok 2”, kapaciteta 55 milijardi kubika gasa godišnje, proteže se od kompresorske stanice „Slavjanska“ u Kingisepskom okrugu Lenjingradske oblasti Rusije do baltičke obale Nemačke. Nemačke vlasti su obustavile proces sertifikacije gasovoda u februaru ove godine, dok su SAD uvele sankcije protiv kompanije „Nord Stream 2 AG“.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori