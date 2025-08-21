Svet

POLICIJA U SURČINU UHAPSILA KINESKOG DRŽAVLJANINA: Gradio bez dozvole pored EKSPO-a

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da su po nalogu javnog tužioca policijski službenici PS Surčin doneli rešenje o zadržavanju kineskog državljanina C.W. (47) zbog sumnje da je na jednom placu, koji se nalazi u neposrednoj blizini kompleksa "EXPO", u svojstvu investitora, izgradio dva objekta za koja nije prethodno izdata građevinska dozvola.

Kineski državljanin se tereti da je izvršio krivično delo Građenje bez građevinske dozvole, a po nalogu javnog tužioca zatečeni građevinski materijal je oduzet od okrivljenog i zapečaćen, navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Okrivljeni će u zakonskom roku od 48 časova biti doveden u tužilaštvo na saslušanje, dodaje se u saopštenju.

