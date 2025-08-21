ZAPAD DRHTI PRED KINOM „Hipersonična kiša” nad Pekingom: Parada 3. septembra otkriva ubitačni nuklearni kvartet YJ-15/17/19/20 (VIDEO)

KINA će 3. septembra u Pekingu, povodom 80-godišnjice pobede nad Japanom, održati veliku vojnu paradu kakva se viđa jednom u deceniji.

Foto printskrin/oruzjeonline.com

Tokom oko 70 minuta programa biće dve etape — svečani pregled i defile — a u strojevima i ešalonima predstaviće se više od 100 komada aktivne, domaće tehnike, uključujući nove strateške rakete, hipersonično oružje i besposadne sisteme.

Zvanična najava stiže preko kineskih državnih kanala, a nezavisni snimci generalnih proba proteklih dana već su otkrili niz prethodno neviđenih projekata od kojih smo neke već pomenuli.

Parada je koncipirana kao „sistem-na-bojnom-polju”: formacije tehnike raspoređene su po realnim ulogama — kopno, more, PVO/protiraketna odbrana, informacione i besposadne operacije, logistika, strateški udar — dok će vazdušni ešaloni pokriti skoro sve aktivne tipove: od AVACS/komandnih letelica do lovaca, bombardera i transportera (neki će navodno biti debitantski).

Državni mediji najavili su i prikaz direktno-energetskog oružja, najnovijih protiv-dron sredstava i novih elektronsko-borbenih platformi. Težište je na „četvrtoj generaciji” sistema i zajedničkom, mrežnom vođenju borbe.

HIPERSONIČNI „YJ KVARTET”: YJ-15, YJ-17, YJ-19 I YJ-20

Najviše pažnje privukle su četiri rakete obeležene YJ-15/17/19/20 (pretežno pomorska osa). Njihove tačne uloge nisu potvrđene, ali se u analizama ističe da šire udarni arsenal kineske narodnooslobodilačke armije — posebno u pomorskoj dimenziji.

* YJ-15 vizuelno podseća na YJ-12 (ramdžet, visoko-nadzvučno protivbrodsko oružje sa mogućim udarima po kopnu).

*YJ-17 ima oštar profil nosa koji upućuje na hipersoničnu aerodinamiku (mogući oblik krila/trupa koji „jaše” sopstveni udarni talas radi uzgona na hipersonici – “waverider” ili koncept gde raketa „izbaci” telo koje klizi hipersoničnom brzinom do cilja, sa manevrom – “boost-glide”).

*YJ-19 sa primetnim usisnikom ispod nosa sugeriše napredni ramdžet/scramjet i brzine u gornjoj nadzvučnoj/hipersoničnoj zoni.

*YJ-20 po silueti deluje bliže balističkoj logici i podseća na raketu viđenu uz Type 055 2022. godine. („YJ-21”), uz spekulacije o kompatibilnosti sa vertikalnim lansirnim sistemima većih brodova i budućih podmornica.

Sve četiri ilustruju kinesko ulaganje u brze, teško-presretljive udarne salve protiv ciljeva kako na moru, tako i na kopnu.

Transporteri viđeni na probama podstakli su nagađanja o novim interkontinentalnim ili dalekometnim sistemima — uključujući vozila koja izgledaju kao oprema za punjenje silosa (podsećanje na nedavno širenje silosnih polja na zapadu Kine).

Uočena je i zemaljska „stelt” krstareća raketa sa uglastim panelima, nalik zapadnim prototipovima nalik na „Tomahavk” dizajn.

Na strani PVO/PRO očekuju se varijante HQ-11/16/19 i moguće premijere „najvišeg ranga” (neformalno HQ-29/HQ-26/HQ-20), za koje smo već naveli sposobnosti egzoatmosferskih presretanja i dužeg dometa, analogno pojedinim ruskim i američkim rešenjima. (Nazivi i sposobnosti ostaju neslužbeni do zvaničnih objava)

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?

Hipersonične rakete (brzina preko 5 maha) skraćuju vreme reakcije i enormno otežavaju odbranu, posebno protiv pokretnih ciljeva (poput brodova na moru) i „ciljeva vremena T”.

Parada je stoga signal i unutrašnjoj publici i spoljnim akterima da kineska armija ubrzano napreduje u preciznim udarima, PVO/PRO ali i besposadnim rojevima — u kontinuitetu sa ranijim iskorakom kada je hipersonični projektil DF-17 prvi put prikazan 2019. godine i vrlo brzo nakon toga uveden u jedinice.

FORMAT I OBIM

Prema državnim najavama, defile će imati oko 45 strojeva koji prolaze kroz Trg Tjenanmen: od zastavnih formacija, preko pešadijskih i borbenih, do tehničkih kolona i vazdušnih ešalona.

Organizacija je pravljena tako da prikazuje zajedničke operativne grupe — način na koji bi se sistemi rasporedili u realnoj borbi. Probe su već potvrdile prisustvo novih tenkova, dronova, PVO i raketnih sistema pa čak i torpeda nalik ruskom Posejdonu, po ulicama prestonice.

Napomena: pojedini sistemi u paradama širom sveta znaju da budu makete ili prototipovi, ali iskustvo (npr. pomenuti DF-17 dometa 2500 kilometara) pokazuje da se većina prikazanih programa u Kini zaista i materijalizuje u jedinicama u narednim godinama pa čak i mesecima.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori