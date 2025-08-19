"TO JE IZMEĐU MENE I PUTINA" Zelenski progovorio o razmeni teritorija i šokirao: Kretanje ruske vojske je pod kontrolom Kijeva!

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će pitanje teritorija biti razmatrano direktno između njega i ruskog lidera Vladimira Putina.

Foto: Profimedia

Predsednik SAD Donald Tramp, Zelenski i evropski lideri sastali su se tokom noći u Beloj kući.

Dug razgovor o teritorijama

Posle sastanka, Zelenski je u Vašingtonu razgovarao sa novinarima i rekao da je imao „prilično dug“ razgovor o pitanju teritorija. Naveo je da je tema razmatrana uz pomoć mape koju je pripremila Amerika, dok je ukrajinska strana imala svoju mapu koja prikazuje aktuelnu liniju fronta.

- Dugo smo razgovarali o tome. Veoma je važno razumeti da su neki delovi naše države, deo istoka i Krim, bili okupirani ne zato što je jedna vojska pritiskala drugu, pa se ova povlačila - rekao je Zelenski, prenosi Kijev post.

- Već zato što nije bilo masovnih borbi, na primer na Krimu. Dakle, ne može se reći da je tako veliki deo bio okupiran u tako kratkom periodu samo zato što Rusi imaju jaku vojsku - dodao je on.

Prema njegovim rečima, borio se „za svaki procenat okupiranih teritorija“.

- Pokazivao sam američkim saveznicima na mapi situaciju na frontu – ko zaista kontroliše liniju fronta, na našoj zemlji, na privremeno okupiranim teritorijama - dodao je Zelenski.

On je naglasio da je takvo razumevanje važno za predsednika SAD kako bi video da je kretanje ruskih kopnenih snaga pod strateškom kontrolom Kijeva i kako bi se uverio u snagu ukrajinskih oružanih snaga.

- Na primer, postoje jasni podaci (kojih nije bilo na mapi), da je za 1.000 dana do 1% naše teritorije bilo okupirano od strane Rusa. Ljudi misle da je to 20% ili 18% – ali bilo je samo 1%. To malo menja fokus. Za nas je fokus na istini i na realnosti, što blago menja balans između vojne snage Rusije i ukrajinske vojske - rekao je Zelenski.

On je dodao da će pitanje teritorija ostati između njega i Putina.

- Čini mi se da je predsednik SAD to čuo i video, i to je važna informacija. Zbog toga je pitanje teritorija pitanje koje ćemo ostaviti između mene i Putina - rekao je on.

Sastanak sa Rusijom - prvo bilateralno, potom sa Trampom

Prema rečima Zelenskog, Rusija je predložila da se prvo održi bilateralni susret na nivou lidera, a zatim trilateralni sa Trampom.

- Predsednik SAD je kontaktirao rusku stranu i razgovarao o mogućim diplomatskim koracima. Rusija je predložila prvo bilateralni ukrajinsko-ruski susret, a potom trilateralni. Mi smo spremni na svaki format, na nivou lidera, jer samo na nivou lidera mogu se rešiti sva teška i bolna pitanja - rekao je on.

Foto: Profimedia

Zelenski je naglasio da je Ukrajina spremna i na bilateralni susret sa Putinom i na trilateralni, ali da je veliko pitanje kako bi se bilateralni sastanak odvijao.

- Ne znamo nikakve detalje o bilateralnom susretu. Predsednik SAD i ja razgovarali smo o tome da sve strane moraju pokazati želju da se rat okonča. A želja da se rat okonča jeste diplomatski sastanak na nivou lidera - rekao je on.

Prema njegovim rečima, ako jedna ili druga strana ne pokaže spremnost da se sastane, onda će Ukrajina tražiti od SAD da postupe u skladu s tim i izvrše pritisak.

Zelenski je dodao:

- Razumemo koji formati mogu postojati, tako da postoji mogućnost da se naš susret održi… Ako Ukrajina počne da postavlja preduslove za susret – neke globalne, svakako pravične, u vezi sa prekidom vatre itd. – onda će Rusi imati sto preduslova sa svoje strane. Zato smatram da treba da se sastanemo bez preduslova i da razmišljamo kako da razvijemo ovaj put ka okončanju rata.

U isto vreme, još uvek nije određen datum mogućeg susreta sa Rusijom.

- Datum nije utvrđen. Tek posle ovog produktivnog sastanka sa predsednikom i našim drugim kolegama možemo reći kakav je put ka trilateralnom susretu. A ako je Rusija prvobitno ponudila predsedniku SAD bilateralni susret, Ukrajina nikada neće stati na putu ka miru. Ukrajina je spremna na svaki format, ali samo na nivou predsednika - rekao je on novinarima.

Strani kontingent u Ukrajini?

U vezi sa mogućim razmeštanjem stranog kontingenta u Ukrajini, Zelenski je rekao:

- Govorimo o "Koaliciji voljnih", oko 30 zemalja, i razumećemo šta svaka od ovih zemalja zaista može da ponudi. Neke mogu biti spremne da razgovaraju o prisustvu, neke o obaveštajnim podacima, neke o moru, neke o vazdušnoj bezbednosti – različiti formati.

Foto: Profimedia

On je istakao da neke od zemalja učesnica „Koalicije voljnih“ nemaju ustavno pravo da raspoređuju vojsku. Međutim, takve zemlje mogu finansirati ukrajinsku proizvodnju.

Bezbednosne garancije i vojna pomoć

Prema rečima Zelenskog, bezbednosne garancije zapadnih partnera za Ukrajinu biće formalizovane u roku od 7 do 10 radnih dana.

On je predložio da će se te garancije nastaviti širiti, uz više detalja u budućnosti.

Zelenski je naveo nekoliko tačaka budućeg sporazuma o bezbednosnim garancijama. Prva se odnosi na finansiranje ukrajinskih oružanih snaga.

- Naša vojska se sastoji od naših vojnika, plata. I tu je izazov: ne možemo izgubiti vojsku, ne možemo dozvoliti da se ona smanji mnogo puta jer nemate finansiranje. A takvo finansiranje nećemo imati, fizički ga neće biti u našem budžetu, i potrebna su nam dodatna sredstva - rekao je Zelenski.

On je takođe najavio nameru da obezbedi potrebna sredstva i naglasio da evropski partneri moraju razumeti „da moramo pronaći izvor finansiranja za određeni, prilično dug period, kako bi to bilo deo bezbednosnih garancija“.

Drugi element garancija, kako je rekao, jeste američki paket vojne pomoći.

- Postoji zaista paket sa našim predlozima u vrednosti od 90 milijardi dolara. On uključuje, pre svega, avione, sisteme protivvazdušne odbrane itd. - rekao je predsednik.

Treći deo sporazuma odnosi se na ukrajinsku proizvodnju dronova.

Foto: Profimedia

- Imamo dogovor sa predsednikom SAD da kada otvorimo izvoz, oni će kupovati ukrajinske dronove. To će finansirati našu domaću proizvodnju dronova, naše kompanije će imati novac da povećaju proizvodnju - rekao je Zelenski.

On je dodao da će ovaj deo sporazuma takođe uključiti ono što partneri mogu da obezbede, kako će funkcionisati bezbednosne garancije i koje snage će pomoći da se Ukrajina zaštiti u slučaju obnovljene agresije.

Bez neprihvatljivih odluka za Ukrajinu

Zelenski je naglasio da tokom sastanaka u Beloj kući nije doneta nijedna za Ukrajinu neprihvatljiva odluka.

Upitan da li je bilo predloga koji bi Kijev smatrao neprihvatljivim, naročito u vezi sa formatom okončanja rusko-ukrajinskog rata, odgovorio je:

- To je rasprava, dijalog sa partnerima. Svaki od nas ima svoje argumente. Nije bilo neprihvatljivih odluka. Mislim da je svaki od nas uradio svoj posao - zaključio je Zelenski.