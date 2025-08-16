RUSKI MEDIJI Su-34 nadmudrio američki Patriot u Ukrajini: Razbijen mit o oružju NATO
JOŠ jedan mit o „svemoći” američkog oružja, odnosno najmodernije vojne tehnologije NATO-a, prema tvrdnjama ruskih izvora, doživeo je krah.
Posada višenamenskog lovca-bombardera Su-34 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije uspela je da izbegne pogodak raketama ispaljenim iz američkog protivvazdušnog raketnog sistema Patriot kojim raspolaže ukrajinska PVO.
Kako navode ruski izvori, piloti su izveli udar na ciljeve na ukrajinski Herson, koristeći dve avio-bombe FAB sa univerzalnim modulima planiranja i korekcije (UMPK), što im omogućava pogađanje ciljeva sa veće udaljenosti.
Tokom operacije, ukrajinska PVO detektovala je ruski avion i lansirala protivavionske rakete iz sistema Patriot. Međutim, prema dostupnim informacijama, pokušaj presretanja završio je neuspešno.
SLIČAN SCENARIO ODIGRAO SE I RANIJE
Ovo nije prvi put da je ruski Su-34 izbegao presretanje. Sličan incident zabeležen je u julu prošle godine, kada je posada Su-34 imala zadatak da izvrši udar na vojni cilj ukrajinske vojske sa četiri FAB-UMPK. Tokom prilaska cilju, ukrajinska PVO otkrila je avion, ali je prateći ruski avion, sa pozivnim znakom „Kriša”, detektovao lansiranja neprijateljskih raketa i upozorio posadu Su-34.
Piloti su započeli intenzivne manevre izbegavanja, dok je avion „Kriša” locirao ukrajinski sistem NASAMS i odgovorio ispaljivanjem antiradarske rakete H-31P.
U toj misiji, ukrajinska PVO je dodatno angažovala i sistem Patriot. Jedna raketa ispaljena je sa udaljenosti od oko 60 kilometara, ali su je ruske PVO jedinice navodno oborile. Još dve rakete skrenute su sa putanje zahvaljujući termalnim mamcima, dok je posada Su-34 nastavila manevre izbegavanja. Na kraju, avion se uspešno vratio u bazu, prenosili su tada ruski izvori.
Ovi incidenti, prema ruskim vojnim analitičarima, pokazuju da ni američki sistemi Patriot, iako među najmodernijima u arsenalu NATO-a, nisu nepogrešivi u realnim borbenim uslovima. Kombinacija taktičkog manevrisanja, upotrebe mamaca i koordinacije sa pratećim avionima omogućila je ruskim pilotima da bez gubitaka završe misiju.
PVO sistem Patriot je okosnica američke i NATO protivvazduhoplovne odbrane već četiri decenije, ali njegova praktična efikasnost protiv ciljeva poput ruskog Su-34 je pod sve većim znakom pitanja. Iako je projektovan da presreće avione, balističke i krstareće rakete, realne borbene situacije pokazuju da se suočava sa nekim ograničenjima protiv manevrabilnih ciljeva koji koriste elektronsko ometanje, mamce i kompleksne rute prilaska cilju.
Su-34, s druge strane iako nije avion pete generacije, kombinuje brzinu, manevar, naprednu avioniku i oklopljenu kabinu, što mu omogućava da ponekad preživi i rizične misije koje inače najčešće obavlja. Opremljen solidnim radarima, sistemima elektronskog ratovanja i širokim spektrom preciznog naoružanja, ovaj lovac-bombarder može istovremeno izvoditi napade na kopnene ciljeve i braniti se od pretnji iz vazduha, što ga čini jednim od najčešće korišćenih ruskih borbenih aviona današnjice.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
