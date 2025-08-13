NA STOLU I UKIDANJE SANKCIJA MOSKVI? Šef Bele kuće danas na video-konferenciji sa liderima EU i Kijeva, sprema se za Aljasku

MADA će glavna tema pregovora predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci biti traženje mirnog rešenja konflikta u Ukrajini, taj samit bi trebalo da pruži novi impuls normalizaciji odnosa dveju zemalja, uključujući i uspostavljanje avionskog saobraćaja.

Foto: Tanjug AP

Takvu nadu izrazli su u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije. Zamenik ministra spoljnih poslova RF Sergej Rjabkov objašnjava da će se razgovarati, ne samo o uslovima za prekid vatre, nego i o ukidanju sankcija, što bi uticalo na poboljšanje odnosa Vašingtona i Moskve.

Susret sa ruskim predsednikom Tramp je nazvao "probnim", što znači da će proceniti koliko je realno da se u razgovoru sa Putinom može postići dogovor. Moskovski profesor Vladimir Prjahin veruje da će Tramp, kao biznismen, iskoristiti priliku da obnovi višestruke odnose sa Rusijom i na taj način povisi i svoj rejting u SAD.

Tramp namerava da danas na video-konferenciji razgovara sa evropskim liderima i ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim. Evropski lideri će pokušati da ubede Trampa da se o sudbini Ukrajine ne može razgovarati bez predstavnika Kijeva, dok najavljuju rad na 19. paketu sankcija protiv Rusije, upozoravajući na opasnost od popuštanja prema Moskvi.

Dvadeset šest lidera zemalja EU saopštilo je juče i da Ukrajina ima pravo da sama odlučuje o svojoj budućnosti i da svako diplomatsko rešenje mora da zaštiti ukrajinske i evropske bezbednosne interese. U zajedničkoj izjavi, navedeno je da pregovori "mogu da imaju smisla samo u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava".

Ali, izjavu su potpisali lideri svih članica EU, osim Mađarske. Mađarski premijer Viktor Orban je poručio da šefice diplomatije EU Kaja Kalas i Evropske komisije Ursula fon der Lajen nemaju "težinu" da razgovaraju sa Trampom. I premijer Slovačke Robert Fico je izrazio rezer vu, rekavši da predstavnici EU nemaju mesta za istim stolom sa dva lidera na samitu na Aljasci.

Poruke Donald Tramp pred novinarima u Beloj kući, Foto AP

Tramp je već uoči razgovora kazao da ogromna većina Ukrajinaca želi da se što pre završi rat i pred novinarima prekorio Zelenskog što ponavlja da se ne može odreći teritorija, jer to ne dozvoljava Ustav Ukrajine. Zapitao je da li Zelenskom Ustav dozvoljava da vodi rat protiv Rusije.

Mišljenje Brisela ni Putinu nije važno, niti ga on komentariše. EU jedino može da od blokiranih ruskih deviznih rezervi da milijarde pomoći Ukrajini. Zemlje EU, Kanada, SAD i Japan su zamrznuli oko 300 milijardi dolara ruskih deviznih rezervi. U Belgiji je ruski novac deponovan u "Jurokliru" i zasada se glavnica ne dira, a Ukrajina dobija kao pomoć sredstva od kamata Moskve.

Mada ni Tramp ni Putin nisu saopštili sastave delegacija, nema sumnje da će pored njih putovati na Aljaksu njihovi najbliži saradnici, ministri spoljnih poslova, kao i ekonomski savetnici i predstavnici ministarstva odbrane. Za Ruse bi bio optimalan rezultat da Tramp pihvati poziv Kremlja da u bližoj budućnosti poseti Rusiju i nastavi pregovore.

Od Trampa se može očekivati i nepovoljna varijanta da oceni da ne može da dođe do zaustavljanja sukoba između Rusije i Ukrajine i digne ruke od mirotvoračke uloge. Tramp kaže da Rusija, kao ogromna zemlja sa velikim mogućnostima, treba se bavi svojim razvojem i iskoristi veliki potencijal.

- Ja mogu otići i reći srećno. Ali, tada spor Rusije i Ukrajine neće biti rešen - poručio je Tramp.

Saveznici Vladimir Zelenski i Ursula fon der Lajen, Foto Ukrainian Presidential Press Office via AP

Svakako će biti interesantno pratiti kako će danas zapadni političari pokušavati da nagovore Trampa da pozove Zelenskog da doputuje u Enkoridž. Zelenski nema šta da razgovara o saradnji Rusije i SAD, o čemu bi trebalo da se razgovara na samitu na Aljasci.

Šansa da on i Putin u četiri oka dođu do kompromisa je sada ravna nuli.

Zapadni novinari ističu da je Zelenskom sada najvažnije da Tramp ne prestane da finansijski i materijalno pomaže Kijev. Iako je EU postala najveći donator Ukrajine sa 72 milijarde dolara od početka ratne operacije, a SAD su na drugom mestu sa 65 milijardi, najviše oružja stiže upravo iz Amerike, a Evropa namerava da kupuje oružje za Ukrajinu od američkih fabrika.

Zelenski ne skriva da namerava da nastavi rat, jer ne želi da prihvati Putinov zahtev da prizna da su teritorije četiri oblasti koje su se izjasnile da se pripajaju Rusiji kao i poluostrvo Krim, definitivno ruski. Zelenski kao da je zaboravio da mu je Putin 2022. godine govorio da što vreme bude više prolazilo, uslovi za pregovore za Kijev će biti sve teži.

Zapadni mediji, kao i jedan broj ukrajinskih blogera, tvrde kako je ukrajinsko rukovodstvo uhvatila panika. Pretnja Zelenskog da će nastaviti rat nikoga ne može da uplaši, jer njegova vojska gubi mesto po mesto i sad i Tramp upozorava da, ako se sada ne potpiše dogovor o primirju, Ukrajina može u bližoj budućnosti ostati bez još nekoliko oblasti.

Bivši ruski ambasador u Londonu Aleksandar Jakovenko podseća i da sve dok se ne zaključi primirje Ukrajina ne može da računa na pomoć za obnavljanje zemlje. A bez toga su joj male šanse da se vrate njeni građani iz izbeglištva.

A da je situacija na frontu sve nepovoljnija za Ukrajinu upozoravaju i iz njenih najratobornijih jedinica. Bivši načelnik štaba "Azova" Bogdan Krotevič obratio se predsedniku Zelenskom otvorenim pismom u kom ga upozorava da linija odbrane praktički više ne postoji. Gradovi Pokrovsk i Mirnograd su skoro opkoljeni, kao i Konstantinovka.

Ruska vojska napreduje sve brže ka Kramatorsku i Družkovki. Kako piše "Strana.ua", ruske jedinice ulaze sve dublje na teritoriju koju je do sada držala ukrajinska vojska.

Sve to samo potvrđuje da je Tramp u pravu kad tvrdi da Zelenski nema snage da nastavi rat protiv Rusije.

Susret u odmaralištu "Alijeska"?

SUSRET predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina, zakazan za petak, mogao bi biti održan u odmaralištu "Alijeska" (na slici gore) nadomak Enkoridža, glavnog grada američke države Aljaska, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako se navodi, susret bi mogao da se održi u hotelu u okviru odmarališta "Alijeska" u planinskom mestu Girdvudu. Zaposleni u hotelu, kako kaže reporter ruske agencije, kažu da će se uskoro nešto važno desiti i da je u pitanju tajni događaj, a očekuje se da će u hotel uskoro početi da dolaze i novinari. Tačnu lokaciju sastanka još uvek nisu objavili ni Moskva ni Vašington. Ali, po dolasku Trampa i Putina na Aljasku nad tim regionom će svakako privremeno biti zatvoreno nebo u radijusu od oko 48 kilometara, uz veliku kontrolu i na putevima.