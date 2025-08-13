Svet

PREVRNUO SE VOZ KOJI JE PREVOZIO OPASNE MATERIJE: Čak 35 vagona iskočilo iz šina (FOTO/VIDEO)

Novosti online

13. 08. 2025. u 00:02

VOZ za koji se sumnja da je prevozio opasne materije prevrnuo se u Teksasu.

ПРЕВРНУО СЕ ВОЗ КОЈИ ЈЕ ПРЕВОЗИО ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ: Чак 35 вагона искочило из шина (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin ABC News

Prema izveštaju ABC News-a, oko 35 vagona je iskočilo iz šina, ali niko nije povređen u nesreći. Zvaničnici okruga Palo Pinto rekli su da vatrogasci „postupaju sa oprezom“.

Incident je pod istragom.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LETO UZ ŠAMPIONE – Više od 100 mališana besplatno treniralo sa proslavljenim sportistima

LETO UZ ŠAMPIONE – Više od 100 mališana besplatno treniralo sa proslavljenim sportistima