TRAMP OTKRIVA REZULTATE SVOG KOGNITIVNOG TESTA: Svi ovi levičarski ludaci bi pali

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je nedavno sa odličnim uspehom prošao kognitivni test tokom lekarskog pregleda.

FOTO: EPA

- Kao što su lekari rekli, predsednik Tramp je to prošao sa odličnim uspehom, što se retko viđa! - napisao je na Truth Social-u.

Pored toga, šef Bele kuće pozvao je političare iz Demokratske stranke da se podvrgnu istom testu kako bi se videle njihove mentalne sposobnosti.

- Svi ovi levičarski ludaci bi pali na ovom testu, demonstrirajući spektakularnu glupost i nesposobnost. Položite test - napisao je on.