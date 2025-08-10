MUŠKARAC IZREŠETAN AUTOMATSKOM PUŠKOM: Pucnjava u Tetovu, policija blokirala deo područje (VIDEO)
PREMA prvim informacijama, jedan čovek je ubijen u pucnjavi u Tetovu.
Nezvanično, ubistvo je izvršeno automatskom puškom.
Identitet žrtve ili motiv napada nisu objavljeni.
Policija je na licu mesta i sprovodi istragu, a deo područja je blokiran za saobraćaj.
(Skopje1)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
DETALjI HAPŠENjA STEFANA ĐURIĆA RASTE: Zbog ovoga ga je policija uhapsila
03. 08. 2025. u 11:33
SLEP SEO ZA VOLAN PA UBIO ŽENU: Kako je mogao da produži dozvolu?
02. 08. 2025. u 10:01
Novi poslovni vodič Privredne komore Srbije otvara vrata tržišta Severne Makedonije
24. 07. 2025. u 12:25
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)