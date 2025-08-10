Svet

MUŠKARAC IZREŠETAN AUTOMATSKOM PUŠKOM: Pucnjava u Tetovu, policija blokirala deo područje (VIDEO)

В.Н.

10. 08. 2025. u 15:33

PREMA prvim informacijama, jedan čovek je ubijen u pucnjavi u Tetovu.

Foto: Profimedia

Nezvanično, ubistvo je izvršeno automatskom puškom.

Identitet žrtve ili motiv napada nisu objavljeni.

Policija je na licu mesta i sprovodi istragu, a deo područja je blokiran za saobraćaj.

(Skopje1)

