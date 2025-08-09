PRVA REAKCIJA ZELENSKOG NA SASTANAK PUTINA I TRAMPA: Evo šta kaže o razmeni teritorija

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina ne može da prekrši svoj Ustav kad je reč o teritorijalnim pitanjima, uz poruku da "Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatorima".

Komentarišući odluku američkog predsednika Donalda Trampa o sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putim 15. avgusta, Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna za realna rešenja koja mogu da donesu mir, prenosi Rojters.

Međutim, napomenuo je da bi svako rešenje bez učešća Kijeva bilo rešenje protiv mira koje, kako je istakao, neće ništa doneti. Kako je ocenio, to su "mrtva rešenja, koja nikada neće funkcionisati, dok je svima potreban pravi, živi mir koji će ljudi poštovati".

- Ukrajinci brane svoje. Čak i oni koji su uz Rusiju znaju da ona čini zlo. Naravno, nećemo davati Rusiji nagrade za ono što je učinila. Ukrajinski narod zaslužuje mir. Ali svi partneri moraju da shvate šta je dostojan mir - objavio je Zelenski na Fejsbuku.

Kako je naglasio, ovaj rat mora biti okončan, i Rusija ga mora okončati. Prema njegovim rečima, kako prenosi Ukrinform, Rusija ga je započela i odugovlači, ne slušajući nikakve rokove, "i to je problem, a ne ništa drugo".

- Odgovor na ukrajinsko teritorijalno pitanje je već u Ustavu Ukrajine. Niko neće i ne može da odstupi od ovoga. Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatoru - rekao je šef ukrajinske države.

Dodao je da spreman, zajedno sa Trampom i drugim partnerima, da radi na pravom, a što je najvažnije, trajnom miru – miru koji se neće srušiti zbog želja Moskve. Zelenski je izrazio zahvalnost svim Ukrajincima na jedinstvu i zajedništvu.

- Ukrajina postoji. Hvala svim našim vojnicima što su sačuvali našu nezavisnost. Budite čvrsti. Ovo je naša zemlja, mi smo Ukrajina. Slava Ukrajini! - napisao je on.

Zelenski je napomenuo da je Tramp je najavio da će se sastati sa Putinom na Aljasci, "veoma daleko od ovog rata koji se vodi na našoj zemlji, protiv našeg naroda i koji se još uvek ne može okončati bez nas, bez Ukrajine“, saopštila je pres-služba ukrajinskog predsednika.

- Putin nije verovao u naš narod i zato je doneo ovu svoju beznadežnu odluku da pokuša da osvoji Ukrajinu. To je bila njegova glavna greška – ignorisao je Ukrajince - rekao je Zelenski, dodajući da veruje u ukrajinski narod.

