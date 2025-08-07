TRAMPOVE CARINE STUPILE NA SNAGU: Pogođeno više od 70 zemalja
CARINE koje je uveo aktuelni predsednik Sjedinjenih Država, Donald Tramp, stupile su danas na snagu zahvativši više od 70 zemalja.
Od 00:01 časova po lokalnom vremenu (GMT-4), carine u rasponu od 10 do 50 odsto primenjuju se na robu iz gotovo 70 zemalja, čime je značajno proširen obim Trampove trgovinske politike koja je usmerena ka smanjenju trgovinskog deficita Sjedinjenih Američkih Država, navodi Ej-Bi-Si Njuz.
- Ponoć je! MIlijarde dolara od carina sada stižu u Severnu Ameriku - objavio je Tramp na društvenim mrežama neposredno pre ponoći.
Među pogođenim zemljama je i Kanada, jedan od najvažnijih trgovinskih partnera SAD, za koju se sada primenjuje carina od 35 odsto. Brazil, veliki izvoznik kafe, suočen je sa kombinovanom stopom od čak 50 odsto- 40 odsto iz nove odluke, uz postojeću osnovnu carinu od 10 procenata.
Indija je trenutno pogođena carinom od 25 procenata, ali se očekuje da se ta stopa udvostruči, na 50 odsto, već 27. avgusta, što je Tramp ocenio kao kaznu za nastavak uvoza ruske nafte tokom rata u Ukrajini.
Za robu koja je otpremljena brodovima do 7. avgusta, a stigne u SAD do 5. oktobra, nove carinske stope neće se primenjivati, saopšteno je iz Bele kuće. Kako se navodi, stope su određene u skladu sa visinom trgovinskog deficita koji SAD ima sa konkretnim partnerima. Do sada su, prema navodima Bele kuće, postignuti sporazumi sa nekoliko zemalja uključujući i Evropsku uniju.
- Predsednik i njegov tim za trgovinu žele najbolje moguće sporazume za američki narod i američke radnike - izjavila je portparolka Bele kuće Karolin Levit Prema analizi Jejl Badžet Lab-a (Yale Budget Lab), Trampove carine mogle bi da koštaju američka domaćinstva dodatnih 2.400 dolara godišnje.
Preporučujemo
VAŠINGTON UDARA I NA PEKING ZBOG RUSIJE: Tramp najavio novi potez protiv Kine
07. 08. 2025. u 00:30
RUBIO NAJAVIO: Uskoro telefonski razgovor Putina i Trampa
06. 08. 2025. u 23:36
LOŠE VESTI ZA TRAMPA: Propada ukaz američkog lidera protiv moćne države
06. 08. 2025. u 21:57
ZELENSKI NAKON RAZGOVORA SA TRAMPOM: Rat mora da se završi!
06. 08. 2025. u 21:29
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)