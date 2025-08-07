Svet

TRAMPOVE CARINE STUPILE NA SNAGU: Pogođeno više od 70 zemalja

В.Н.

07. 08. 2025. u 07:47

CARINE koje je uveo aktuelni predsednik Sjedinjenih Država, Donald Tramp, stupile su danas na snagu zahvativši više od 70 zemalja.

ТРАМПОВЕ ЦАРИНЕ СТУПИЛЕ НА СНАГУ: Погођено више од 70 земаља

Foto: Tanjug/Markus Schreiber (STF)

Od 00:01 časova po lokalnom vremenu (GMT-4), carine u rasponu od 10 do 50 odsto primenjuju se na robu iz gotovo 70 zemalja, čime je značajno proširen obim Trampove trgovinske politike koja je usmerena ka smanjenju trgovinskog deficita Sjedinjenih Američkih Država, navodi Ej-Bi-Si Njuz.

- Ponoć je! MIlijarde dolara od carina sada stižu u Severnu Ameriku - objavio je Tramp na društvenim mrežama neposredno pre ponoći.

Među pogođenim zemljama je i Kanada, jedan od najvažnijih trgovinskih partnera SAD, za koju se sada primenjuje carina od 35 odsto. Brazil, veliki izvoznik kafe, suočen je sa kombinovanom stopom od čak 50 odsto- 40 odsto iz nove odluke, uz postojeću osnovnu carinu od 10 procenata.

Indija je trenutno pogođena carinom od 25 procenata, ali se očekuje da se ta stopa udvostruči, na 50 odsto, već 27. avgusta, što je Tramp ocenio kao kaznu za nastavak uvoza ruske nafte tokom rata u Ukrajini.

Za robu koja je otpremljena brodovima do 7. avgusta, a stigne u SAD do 5. oktobra, nove carinske stope neće se primenjivati, saopšteno je iz Bele kuće. Kako se navodi, stope su određene u skladu sa visinom trgovinskog deficita koji SAD ima sa konkretnim partnerima. Do sada su, prema navodima Bele kuće, postignuti sporazumi sa nekoliko zemalja uključujući i Evropsku uniju.

- Predsednik i njegov tim za trgovinu žele najbolje moguće sporazume za američki narod i američke radnike - izjavila je portparolka Bele kuće Karolin Levit Prema analizi Jejl Badžet Lab-a (Yale Budget Lab), Trampove carine mogle bi da koštaju američka domaćinstva dodatnih 2.400 dolara godišnje.

