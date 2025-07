TRAMP PRIZNAO: Putin je profesionalac

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp priznao je da se Rusija uspešno nosi sa sankcijama koje su joj uvedene, i nazvao predsednika Rusije Vladimira Putina profesionalcem.

Foto: Tanjug Ap

- Mnogo smo razgovarali o sankcijama - istakao je američki lider, opisujući telefonski razgovor sa ruskim predsednikom koji se odigrao 3. jula.

- Uspeo je da se izbori sa sankcijama - naglasio je Tramp novinarima na putu za Nju Džersi.

- Ali to su prilično oštre sankcije - dodao je, osvrćući se na mogućnost uvođenja novih restrikcija zbog konflikta u Ukrajini.

- Mnogo smo razgovarali o sankcijama. On razume da bi one mogle uslediti. On je profesionalac - rekao je predsednik SAD.

Po njegovom mišljenju, predsednik Rusije „nije oduševljen“ mogućnošću novih sankcija.



(Sputnjik)

BONUS VIDEO: