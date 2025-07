ANGELA MERKEL: Kako mi je Tramp digao pritisak, a grčka dužnička kriza dovela do suza

BIVŠA nemačka kancelarka Angela Merkel opisala je američkog predsednika Donalda Trampa kao osobu željnu pažnje.

Govoreći na promociji svojih memoara u Atini, Merkelova se prisetila kako je Tramp odbio da se rukuje sa njom na sastanku u Ovalnom kabinetu u martu 2017. godine, ali da je to učinio kada kamere nisu snimale.

-Napravila sam grešku rekavši: “Donalde, trebalo bi da se rukujemo”, a on nije. Želeo je da skrene pažnju na sebe. To je ono što želi: da odvuče pažnju i da svi gledaju u njega", rekla je Merkelova i istakla: "To možete videti u onome što radi sa carinama. Na kraju krajeva, mora da postigne dobre rezultate za američki narod. Mora da dokaže svoje sposobnosti, barem svojoj zemlji."

Merkelova je dodala da Evropljani "moraju biti ujedinjeni i ne smeju biti zastrašeni kada Tramp nametne nove carine bloku" i dodala "da bi trebalo da uzvratimo sopstvenim carinama."

-Ne kažem da treba da prekinemo odnose sa SAD, ali moramo da pregovaramo. Čak ni SAD ne mogu da prežive same, rekla je ona.

-Vidim problematičan razvoj događaja. Kada potpredsednik (Džej Di) Vens kaže: “Mi smo partneri i podržavaćemo vas samo ako se slažete sa našim konceptom slobode”, to znači da nema pravila i nema kontrole, to je zaista pretnja našoj demokratiji, dodala je ona.

Merkel i Tramp su uvek imali problematičan odnos, podseća "Politiko".

U svojim memoarima, napisala je o Trampu: "On je sve procenjivao iz perspektive preduzetnika u oblasti nekretnina kakav je bio pre politike. Svaka nekretnina mogla je biti dodeljena samo jednom. Ako je on nije dobio, dobio bi je neko drugi. Tako je i on gledao na svet."

-Za njega su sve zemlje bile u međusobnoj konkurenciji, u kojoj je uspeh jedne bio neuspeh druge; nije verovao da se prosperitet svih može povećati saradnjom.

ŽENA PLAČE TOKOM SAMITA

Poseta bivše nemačke kancelarke Atini dogodila se samo nekoliko dana pre 10. godišnjice grčkog referenduma o finansijskoj pomoći iz 2015. godine.

Ona je opisala svoj telefonski razgovor sa bivšim grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom, u kojem je saznala da će Grčka održati referendum o tome da li da prihvati uslove finansijske pomoći od svojih međunarodnih kreditora, potez koji je mogao da se završi izlaskom Grčke iz evrozone.

Merkelova je rekla da ju je taj poziv najviše iznenadio u političkoj karijeri i da ju je ostavio "bez reči", posebno kada je saznala da će Cipras voditi kampanju za glasanje "ne".

Međutim, rekla je da su se ona i Cipras postepeno "zbližavali" i da je "on bio iskren" i da "nije pokušao da je zavara".

Bivša kancelarka je takođe rekla da su ona i bivši predsednik SAD Barak Obama imali različite stavove o tome kako se nositi sa rastućim grčkim dugom. Obama nije razumeo pravne aspekte niti kako EU i Evropska centralna banka funkcionišu drugačije od Feda, rekla je.

-U jednom trenutku, briznula sam u plač od pritiska, rekla je Merkelova, dodajući sa osmehom: "Žena plače tokom samita."

Merkel je rekla da nikada nije želela da Grčka izađe iz evrozone. "Ne mogu da zamislim Evropu bez Grčke kao jake članice", rekla je.

