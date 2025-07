PAKLENO LETO ZA KIJEV: Rusija se sprema za leto neprekidnih napada na Ukrajinu dok se smanjuje američka vojna pomoć

RUSIJA se sprema za leto neprekidnih napada na Ukrajinu dok se smanjuje američka vojna pomoć, piše Vol strit žurnal.

Foto MO Rusije/Tanjug/AP





Tokom telefonskog razgovora sa Trampom u četvrtak, Putin je jasno stavio do znanja da nema nameru da zaustavi rat.

Putinova strategija je da slomi sposobnost i volju Ukrajine da se odupre povećanjem pritiska i na vojsku i na stanovništvo.

Nedavni događaji su ojačali poverenje Moskve da može da iscrpi Ukrajinu i njene saveznike u ratu iscrpljivanja. Kijev će biti primoran da štedi resurse, a to će verovatno ubrzati napredovanje ruskih oružanih snaga na frontu. Ukrajina je do sada uspela da obuzda rusku ofanzivu u Sumskoj oblasti, ali je to dodatno rasteglo njene već ograničene snage.

Zauzimanje teritorije nije glavni cilj Kremlja u ovoj fazi. Njen zadatak je da iscrpi ukrajinske snage, uništi oružje i potkopa moral i stanovništva i zapadnih saveznika.

(RVvoenkor)

