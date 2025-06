"DA LI JE ON TO ZAISTA REKAO ILI JE TO SAMO PLOD MOJE MAŠTE?" Tramp odgovorio Medvedevu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp tražio je da mu se hitno saopšti ako se potvrde informacije o spremnosti nekih zemalja da Iranu isporuče svoje nuklearno oružje.

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

„Da li sam dobro čuo da je bivši predsednik Rusije Medvedev nehajno pomenuo reč nuklearno i govori da su on i druge zemlje spremne da isporučuju nuklearne bojeve glave Iranu? Da li je on to zaista rekao ili mi se samo učinilo? Ako je zaista to rekao i ako se to potvrdi – molim vas da me odmah obavestite“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina, komentarišući izjavu zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva o situaciji oko Irana.

Prema rečima američkog lidera, reč „nuklearno“ ne bi trebalo „koristiti tako nehajno“.



„Zato je verovatno Putin – šef“, dodao je američki lider.